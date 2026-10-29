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Bắt nhân viên quán game Lâm Chí Vỹ SN 2005

Trang Anh
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Theo kết quả điều tra, Lâm Chí Vỹ làm thuê tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet Xgame 2 từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026.

Ngày 29/10/2026, Công an phường Rạch Giá cho biết, ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Chí Vỹ (sinh năm 2005, ngụ xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian làm thuê tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet Xgame 2 (số 538-540 đường 3/2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026, Vỹ đã nhiều lần lấy trộm 24 thanh RAM máy tính và 01 card màn hình, sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

- Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can là Lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Chí Vỹ - Ảnh: Công an An Giang Tống đạt quyết định khởi tố bị can là Lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Chí Vỹ - Ảnh: Công an An Giang

Theo kết luận định giá, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 60.616.000 đồng.

Qua vụ việc, Công an phường Rạch Giá khuyến cáo các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, tăng cường quản lý nhân viên, thường xuyên kiểm kê tài sản và lắp đặt camera giám sát. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Ảnh 2.

Ảnh tạo bởi AI

Truy tố bị can Trần Văn Cảnh SN 1989
- Ảnh 3.Điều tra số tiền 8,6 tỷ đồng, công an khởi tố Ngô Cẩm Nhung SN 1969

Ngô Cẩm Nhung, tên gọi khác Thắng, Khánh bị khởi tố để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

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