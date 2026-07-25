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Bắt Nguyễn Phạm Như Huỳnh SN 1987 liên quan 16,7 tỷ đồng

Chi Chi (Tổng hợp)
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Nguyễn Phạm Như Huỳnh SN 1987 là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thông tin trên báo Công an nhân dân rằng đơn vị đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và Công an xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ thành công Nguyễn Phạm Như Huỳnh (sinh năm 1987, ngụ tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Theo hồ sơ từ cơ quan công an, vào năm 2022, Nguyễn Phạm Như Huỳnh đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng của 2 nạn nhân trên địa bàn TP Cần Thơ. Thủ đoạn của đối tượng là kêu gọi góp vốn kinh doanh và nhận cầm cố, thế chấp các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn, Huỳnh lập tức bỏ trốn khỏi địa phương. Trong suốt 4 năm né tránh sự truy bắt của pháp luật, đối tượng liên tục di chuyển và thay đổi nơi ẩn nấp qua hàng loạt tỉnh, thành phố như An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, TP.HCM, thậm chí trốn sang cả Campuchia.

Theo báo Cần Thơ, trong suốt quá trình thu thập tài liệu và truy tìm đối tượng, lực lượng trinh sát đã không quản ngại khó khăn, liên tục củng cố dữ liệu và rà soát nhiều nguồn tin báo liên quan. Việc Huỳnh thường xuyên thay đổi chỗ ở và liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn khác nhau đã gây không ít trở ngại cho công tác truy bắt.

Tuy nhiên, với quyết tâm đưa đối tượng ra ánh sáng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã tập trung tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để theo sát từng manh mối. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng phối hợp đã khoanh vùng chính xác nơi lẩn trốn và tiến hành khống chế, bắt giữ Nguyễn Phạm Như Huỳnh khi đối tượng đang có mặt tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

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