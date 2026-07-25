Bắt giữ người phụ nữ Lê Thọ Cẩm Cát SN 1994

Sau hơn một năm bỏ trốn khỏi trại giam và lẩn trốn tại Lào, Lê Thọ Cẩm Cát đã bị bắt giữ.

Ngày 22/7, báo Tiền Phong dẫn thông tin từ chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đơn vị đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận đối tượng bị truy nã Lê Thọ Cẩm Cát (sinh năm 1994, quê quán thôn Phú Mỹ, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) do lực lượng chức năng nước bạn Lào bàn giao.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào năm 2024, Lê Thọ Cẩm Cát đã bị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét xử và tuyên phạt mức án 13 năm tù giam về hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Tuy nhiên, đến tháng 5/2025, trong thời gian đang thi hành bản án, Cát đã cố tình trốn khỏi nơi giam giữ. Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng này.

Chân dung đối tượng Lê Thọ Cẩm Cát. Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo báo Lao Động, sau khi tiếp nhận hồ sơ truy nã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan chức năng thuộc lực lượng an ninh Lào để khoanh vùng, xác minh vị trí. Qua đó, lực lượng phối hợp phát hiện Lê Thọ Cẩm Cát đang ẩn nấp trên lãnh thổ nước bạn.

Sau khi phía Lào hoàn tất đầy đủ quy trình và thủ tục theo quy định quốc tế, đối tượng đã được trao trả cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Đến nay, Đồn Biên phòng đã bàn giao Lê Thọ Cẩm Cát cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Quảng Trị) — đơn vị thụ lý quyết định truy nã — để tiếp tục xử lý và thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.