Bất ngờ với những món ăn sáng giúp sống thọ trăm tuổi - không phải trứng

Một nhà nghiên cứu hàng đầu về tuổi thọ, người đã dành hàng thập kỷ nghiên cứu thói quen sống của những người sống thọ nhất thế giới, đã chia sẻ những lựa chọn bữa sáng có thể giúp bạn sống lâu hơn.

Dan Buettner, một cộng tác viên của National Geographic, cho biết bí quyết không nằm ở trứng hay thịt xông khói – những thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa – cũng không phải ngũ cốc ăn sáng, vì chúng thường chứa nhiều đường.

Trong một video chia sẻ trên Instagram, Buettner giải thích rằng bữa sáng nên là một bữa ăn giàu chất xơ, thiên về thực vật. Ông nói: "Ở một số khu vực, đó là đậu và cơm, quả bơ nghiền phết lên bánh mì nướng, hoặc thậm chí là súp minestrone."

Súp minestrone là một loại súp rau củ có nguồn gốc từ Ý. Súp thường bao gồm hành tây, cà rốt, cần tây, khoai tây, bắp cải, cà chua, các loại đậu, và đôi khi có cả mì ống hoặc cơm.

Ông Buettner dẫn chứng bằng bằng chứng từ các Vùng Xanh (Blue Zones) – những nơi có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Các Vùng Xanh được nhắc tới bao gồm:

- Okinawa ở Nhật Bản

- Sardinia ở Ý

- Ikaria ở Hy Lạp

Vị chuyên gia này khuyến nghị: "Hãy bắt đầu ngày mới với một bữa sáng giàu chất xơ, thiên về thực vật, giúp bạn no lâu và cung cấp năng lượng cho đến bữa trưa."

Bữa sáng truyền thống của người Nhật thường bao gồm:

- Cơm

- Súp miso

- Một thực phẩm giàu protein như cá nướng

- Các món phụ như rau củ muối chua

Một bữa ăn của người Nhật. (Ảnh minh họa)

Còn ở Ikaria (Hy Lạp), một bữa sáng có thể bao gồm các thực phẩm có nguồn gốc thực vật như:

- Bánh mì nguyên hạt

- Ô liu

Ông Buettner bổ sung: "Tại các Vùng Xanh – nơi người dân thực sự sống đến 100 tuổi – bữa sáng thường là các món đơn giản nhưng giàu chất xơ. Hãy nghĩ đến đậu và cơm, bánh mì nướng phết bơ, hoặc thậm chí là súp minestrone. Hãy bắt đầu ngày mới với thực vật, không phải thực phẩm chế biến sẵn, và tiếp nhiên liệu cho cơ thể như cách mà những người trăm tuổi đã làm."

Bên cạnh đó, các lời khuyên khác về tuổi thọ mà ông Buettner chia sẻ từ các nghiên cứu của mình bao gồm đi bộ ít nhất 20 phút mỗi ngày.