Bất ngờ với loại rau có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư: Mọc đầy ở Việt Nam

Rau lang là loại rau rất quen thuộc với người Việt. Từ những mớ rau lang luộc, rau lang xào tỏi đến các món canh dân dã, phần lá và thân non của cây khoai lang từ lâu đã xuất hiện trong nhiều bữa ăn gia đình.

Thế nhưng, ở nhiều nơi trên thế giới, rau lang vẫn chưa thật sự phổ biến trong bữa ăn. Theo thông tin từ The Sun, rau lang được dùng ở nhiều khu vực thuộc châu Á, châu Phi và Thái Bình Dương, nhưng hiếm khi được bán tại Anh. Tuy nhiên, một nghiên cứu từ Đại học Bang Tennessee (Mỹ) đã khiến loại rau tưởng rất bình thường này được chú ý nhiều hơn.

Chiết xuất từ rau lang có thể ngăn chặn sự phát triển của ung thư

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Tennessee cho rằng những hợp chất trong lá và thân rau lang có thể được sử dụng để ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Complementary Medicine and Therapies. Trong nghiên cứu này, nhóm khoa học sử dụng các giống khoai lang ruột tím và ruột cam được trồng tại trang trại nghiên cứu hữu cơ của Đại học Bang Tennessee. Họ thử nghiệm hiệu quả của các chiết xuất từ rau lang đối với tế bào ung thư vú và ung thư phổi ở người, đồng thời so sánh với tamoxifen, một loại thuốc được dùng trong điều trị ung thư vú.

Kết quả cho thấy chiết xuất từ lá khoai lang tím và chiết xuất từ thân, lá khoai lang cam có khả năng ức chế đáng kể sự sống sót của tế bào ung thư phổi và ung thư vú. Các nhà khoa học quan sát thấy tác động của chiết xuất này rõ hơn trên tế bào ung thư vú so với tế bào ung thư phổi.

Tác dụng khác nhau với từng loại tế bào ung thư

Ở nồng độ 0,003 mg/ml, chiết xuất từ lá khoai lang tím ức chế sự phát triển của tế bào ung thư phổi 37% và tế bào ung thư vú 76%. Phát hiện này cho thấy chiết xuất lá khoai lang có thể tác động khác nhau lên từng loại ung thư.

Nghiên cứu cũng so sánh tác động của chiết xuất khoai lang với tamoxifen. Ở một số mức nồng độ nhất định, chiết xuất từ lá khoai lang cho thấy tác động tương tự hoặc thậm chí mạnh hơn đối với tế bào ung thư phổi. Cụ thể, chiết xuất từ lá và thân khoai lang cam ở nồng độ 0,0056 µg/µl ức chế sự phát triển của tế bào ung thư phổi cao hơn 1% so với thuốc điều trị ung thư vú được dùng để so sánh.

Nhìn chung, nghiên cứu ghi nhận các hợp chất từ lá và thân khoai lang chỉ có tác động gây độc tế bào tối thiểu ở nồng độ thấp, nhưng có thể làm chậm đáng kể sự phát triển của tế bào ung thư ở nồng độ cao hơn.

Theo các nhà khoa học, chiết xuất từ lá khoai lang tím có tác động mạnh nhất đối với tế bào ung thư vú, trong khi chiết xuất từ lá và thân khoai lang cam hiệu quả hơn với tế bào ung thư phổi.

Không nên hiểu là ăn rau lang có thể chữa ung thư

Các nhà khoa học cho rằng đặc tính tiêu diệt tế bào ung thư của khoai lang có thể liên quan đến hàm lượng polyphenol và anthocyanin cao. Đây là những hợp chất được biết đến với khả năng lập trình quá trình chết của tế bào ung thư.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh cần có thêm các nghiên cứu tiếp theo để xác định những hợp chất cụ thể trong lá và thân khoai lang có thể chống lại sự tiến triển của ung thư.

Các nhà nghiên cứu viết: “Việc đưa các loại rau lá xanh này vào chế độ ăn và các hợp chất hoạt tính sinh học được phân lập từ cây có thể đóng vai trò như một chiến lược ngăn ngừa ung thư”.

Họ cũng cho rằng: “Những kết quả này cho thấy chiết xuất từ lá và thân là các tác nhân chống oxy hóa và chống khối u tự nhiên tiềm năng, có thể được dùng như thuốc hoặc thành phần thực phẩm chức năng”.

Dù vậy, đây là phát hiện từ nghiên cứu trên chiết xuất và tế bào ung thư, không đồng nghĩa với việc ăn rau lang có thể điều trị ung thư. Rau lang có thể là một thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn, nhưng người bệnh ung thư vẫn cần tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

Nguồn: The Sun