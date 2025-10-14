Bất ngờ với 4 thói quen ban đêm của những người sống thọ nhất thế giới: Điều đầu tiên cần lưu ý nhất, nhiều người chưa làm được

Các chuyên gia sức khỏe nhận định: 1/3 cuộc đời của con người là giấc ngủ. Vì vậy, nền tảng của việc chăm sóc sức khỏe chính là ngủ đủ giấc và có một giấc ngủ chất lượng cao. Chỉ khi ngủ đủ, các tế bào mới có thể phục hồi, cơ thể mới tái tạo năng lượng, tinh thần mới được cải thiện.

Theo một số nghiên cứu, những người cao tuổi có tuổi thọ cao thường có bốn thói quen lành mạnh vào ban đêm. Đây đều là những việc đơn giản, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả tích cực đối với sức khỏe.

1. Tránh thức khuya, ngủ đủ giấc vào ban đêm

Thói quen đầu tiên và quan trọng nhất của người sống thọ chính là ngủ sớm và ngủ đủ giấc.

Các thống kê cho thấy, những người thọ trên 100 tuổi thường đi ngủ sớm và dậy sớm. Họ duy trì đồng hồ sinh học ổn định trong thời gian dài, điều này có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe. Thời gian biểu phổ biến nhất của nhóm người này là ngủ từ 21h - 23h và thức dậy từ 5h - 6h sáng.

Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại khiến nhiều người khó duy trì thói quen này. Công việc, điện thoại, mạng xã hội… khiến giấc ngủ bị trì hoãn, dẫn đến rối loạn nhịp sinh học. Các chuyên gia khuyến cáo, để duy trì sức khỏe tốt, nên cố gắng đi ngủ đúng giờ mỗi ngày, không muộn hơn 23h.

Thức khuya thường xuyên khiến cơ thể mệt mỏi, giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến gan, tim mạch và hệ miễn dịch. Việc ngủ muộn trong thời gian dài cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường và béo phì.

Thời lượng ngủ lý tưởng cho người trưởng thành là 7 - 9 tiếng mỗi đêm, còn với người cao tuổi là 6 - 8 tiếng. Dù nhu cầu ngủ giảm dần theo tuổi tác, nhưng giấc ngủ sâu, đều đặn vẫn là yếu tố giúp cơ thể hồi phục và duy trì tuổi thọ.

2. Ngâm chân nước ấm

Trong y học cổ truyền, đôi chân được ví như “trái tim thứ hai của cơ thể” vì tập trung nhiều huyệt đạo quan trọng kết nối đến các cơ quan nội tạng. Do đó, ngâm chân nước ấm trước khi ngủ là một trong những bí quyết chăm sóc sức khỏe được nhiều người cao tuổi áp dụng.

Sau một ngày dài làm việc, việc ngâm chân bằng nước ấm giúp thư giãn, lưu thông máu, giảm căng thẳng và mang lại cảm giác dễ chịu. Không chỉ vậy, thói quen này còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt với những người thường xuyên mất ngủ, khó ngủ.

Theo các chuyên gia, nên ngâm chân trong nước ấm 37 - 40°C khoảng 15 - 20 phút trước khi đi ngủ 1 giờ. Khi thấy lưng hoặc trán bắt đầu đổ mồ hôi nhẹ, nên dừng lại vì lúc này cơ thể đã được làm ấm và lưu thông khí huyết hiệu quả.

Việc ngâm chân đều đặn không chỉ giúp giảm đau nhức xương khớp, hạ huyết áp, giảm stress mà còn giúp ngủ sâu hơn. Đây là những yếu tố quan trọng hàng đầu của sức khỏe và tuổi thọ.

3. Bổ sung dinh dưỡng hợp lý trước khi ngủ

Bên cạnh giấc ngủ, dinh dưỡng cũng là yếu tố không thể tách rời trong quá trình chăm sóc sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Ăn uống hợp lý không chỉ giúp cơ thể phục hồi năng lượng sau một ngày làm việc mà còn góp phần ngăn ngừa nhiều bệnh tật.

Theo một nghiên cứu kéo dài từ năm 2002 trên 96.000 người tại Mỹ, những người có chế độ ăn giàu thực vật và cá là nhóm có tuổi thọ trung bình cao nhất. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi… chứa nhiều axit béo Omega-3 - chất giúp chống viêm, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và ung thư. Ngoài ra, các chuyên gia khuyên nên chọn các loại cá ít thủy ngân như cá cơm, cá tuyết, cá mòi để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Song song với việc ăn cá, việc bổ sung chất xơ, rau xanh và uống đủ nước mỗi ngày cũng rất quan trọng. Thói quen này giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ổn định đường huyết và giảm cholesterol.

Tuy nhiên, không nên ăn quá no hoặc ăn muộn vào ban đêm, vì điều này sẽ khiến dạ dày phải làm việc liên tục, gây đầy bụng, khó ngủ. Một chế độ ăn khoa học, giàu dinh dưỡng nhưng nhẹ nhàng vào buổi tối sẽ giúp cơ thể dễ dàng đi vào giấc ngủ và phục hồi tốt hơn.

4. Tập thể dục nhẹ nhàng

Tập thể dục là thói quen không thể thiếu nếu muốn có một cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thời điểm tập luyện phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo, nên dành khoảng 30 phút mỗi ngày để vận động nhẹ nhàng, chẳng hạn như đi bộ, yoga, thiền hoặc giãn cơ. Những bài tập nhẹ sau bữa tối giúp tăng cường tuần hoàn máu, giảm stress và cải thiện giấc ngủ.

Tuy nhiên, không nên tập luyện quá mạnh hoặc sát giờ đi ngủ, vì hoạt động thể chất cường độ cao có thể kích thích hệ thần kinh trung ương, làm tim đập nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng, khiến khó ngủ hoặc mất ngủ.

Điều quan trọng là duy trì thói quen vận động vừa phải và đều đặn mỗi ngày. Đây là yếu tố giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng, ổn định huyết áp và nâng cao tuổi thọ.