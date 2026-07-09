Bất ngờ quốc gia có giá điện sinh hoạt thấp nhất Đông Nam Á, mức giá gây nhiều tranh luận
Nguyệt Phạm |
Giá điện dân cư tại Đông Nam Á có sự chênh lệch lớn do khác biệt về cơ cấu năng lượng và chính sách điều hành của từng quốc gia.
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Theo Đời sống pháp luật Copy link
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