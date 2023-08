Bất ngờ một doanh nghiệp bất động sản “tỉnh lẻ” đăng ký thực hiện “hàng tá” dự án trên khắp cả nước

Dự án nhà Ở xã hội CT1 cao 15 tầng tại Khối 1 – Phường Quán Bàu, TP. Vinh của Địa ốc Kim Thi. Ảnh: Duy Anh-NĐT

Thời gian qua, việc một doanh nghiệp bất động sản có trụ sở đăng ký tại Nghệ An là Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Thi đồng thời đăng ký thực hiện hàng loạt dự án tại nhiều địa phương trong bối cảnh các doanh nghiệp nói chung, đặc biết là các doanh nghiệp bất động sản nói riêng đăng gặp nhiều khó khăn khiến giới quan sát thị trường này không khỏi bất ngờ.



Theo đó, thống kê sơ bộ của MarketTimes từ thông tin đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên Công thông tin mua sắm công Quốc gia cho thấy hiện Công ty CP Địa ốc Kim Thi đang đồng thời đăng ký thực hiện đến 14 dự án tại các địa phương Bắc Giang, Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa.

Nguồn: Thống kê sơ bộ của MarketTimes

Cụ thể, tại Thái Nguyên , Địa ốc Kim Thi đang đăng ký thực hiện các dự án gồm: ( 1 ) Điểm dân cư nông thôn số 1 tại Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên; ( 2 ) Khu Dân cư Kha Sơn tại TP. Thái Nguyên; ( 3 ) Khu dân cư nông thôn số 1 tại Xã Kỳ Phú, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.



Tại Bắc Giang , Địa ốc Kim Thi đang đăng ký thực hiện các dự án gồm: ( 1 ) Khu dân cư số 2, xã Tam Dị, huyện Lục Nam (Bắc Giang); ( 2 ) Khu dân cư trung tâm xã Đông Phú, huyện Lục Nam (Bắc Giang); ( 3 ) Chợ Đạo Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tại Nghệ An , Địa ốc Kim Thi đang đăng ký thực hiện các dự án gồm: ( 1 ) Xây dựng khu dân cư xứ Vườn Cau tại xóm 2, xóm 9A và xóm 11B, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; ( 2 ) Khu đô thị tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Tại Hà Tĩnh , Địa ốc Kim Thi đang đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Hà Nam , Địa ốc Kim Thi đang đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới kết hợp chỉnh trang khu dân cư hiện trang thôn Dương Cương, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng (KB-DT.14.22).

Tại Thanh Hóa , Địa ốc Kim Thi đang đăng ký thực hiện các dự án Khu dân cư và dịch vụ công cộng thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Tại Thái Bình , Địa ốc Kim Thi đang đăng ký thực hiện các dự án gồm: (1) Dự án Phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư Đông Hợp, tại xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng; (2) Dự án phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư đô thị xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; (3) Dự án phát triển nhà ở khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu xã Hà Giang, huyện Đông Hưng (Thái Bình).

Như vậy, theo thống kê sơ bộ trên, trường hợp Công ty CP Địa ốc Kim Thi được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện 14 dự án bất động sản nói trên, bên cạnh số vốn tín dụng có thể huy động được, Địa ốc Kim Thi cũng sẽ phải có trong tay số vốn tự có không hề nhỏ.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, ngày 24/7/2023, Công ty CP Địa ốc Kim Thi vừa mới giảm đáng kể vốn điều lệ của doanh nghiệp từ mức 310 tỷ đồng xuống 240 tỷ đồng .

Nguồn: Bộ KH&ĐT

Về Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Thi, theo các thông tin công bố, doanh nghiệp được thành lập vào ngày 26/3/2014 có địa chỉ đóng tại tầng 15, tòa nhà CT1, số 65, đường Phan Bội Châu, khối 1, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.



Hiện doanh nghiệp do ông Nguyễn Đình Dũng làm chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Kim Hoa làm giám đốc công ty.