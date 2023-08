Môi giới “găm” liền kề, biệt thự thời sốt chờ bán chênh, nay bán tháo để trả nợ

Ảnh: Minh Tâm.

Giai đoạn năm 2019 đến đầu năm 2022, thị trường bất động sản chung diễn biến sôi động, kéo theo đó liền kề, biệt thự tại nhiều khu đô thị liên tục tăng mạnh. Thậm chí, chỉ trong khoảng 3 năm giá đã tăng gấp 2 - 3 lần.



Điển hình tại khu đô thị Geleximco (huyện Hoài Đức và quận Hà Đông, Hà Nội), thời điểm đầu năm 2022, giá liền kề, biệt thự tại khu vực này lên tới 120 - 130 triệu đồng/m2, còn giá nhà liền kề tại mặt đường Lê Trọng Tấn lên tới 180 - 200 triệu đồng/m2.

Dù vậy, tình hình mua bán tại đây vẫn rất sôi động, nên khi đó sàn môi giới mọc lên như nấm tại khu vực này. Thậm chí, lúc đó môi giới còn cho biết, cứ có căn nào chủ nhà giao bán khách sẵn sàng xuống cọc rất nhanh. Do vậy, thời điểm đó rất nhiều môi giới, sàn giao dịch đã bỏ tiền mua lại của những người bán nhằm “găm hàng” chờ bán chênh.

Ảnh: Minh Tâm.

Tuy nhiên, với diễn biến khó lường, thị trường bất ngờ rơi vào trầm lắng từ cuối năm ngoái. Theo đó, giá cũng đi xuống và tình hình giao dịch cũng bớt sôi động hơn. Nhiều môi giới chưa kịp thoát hàng đến nay phải bán giảm giá, cắt lỗ để trả nợ vay.



Theo khảo sát của chúng tôi, hiện tại giá rao bán liền kề, biệt thự mặt đường nội khu tại khu A giá dao động từ 90 triệu đến hơn 100 triệu đồng/m2. Đây là khu có mức giá giảm không quá sâu do đã được thông đường với khu đô thị lớn bên cạnh.

Tại Khu B, C, D giá tại mặt đường nội khu từ 80 - 85 triệu đồng/m2, với những căn nằm ở vị trí đẹp giá quanh 90 - 100 triệu đồng/m2. Mức giá này đã giảm khoảng 15 - 20% so với thời điểm đầu năm 2022. Còn nhà liền kề nằm tại mặt đường Lê Trọng Tấn do có tiềm năng tự doanh hoặc cho thuê kinh doanh nên giá giảm nhưng vẫn neo ở mức cao dao động từ 160 - 180 triệu đồng/m2. Đồng thời, nếu muốn sở hữu tại mặt đường này, người mua vẫn phải trả trên 20 tỷ đồng, nhưng rất ít căn đang được rao bán.

Ảnh: Minh Tâm.

Trong vai người mua, chúng tôi liên hệ với anh Nguyễn Sơn, môi giới bán bất động sản tại khu đô thị Geleximco. Người này cho biết, hiện giá bán liền kề tại khu đô thị này đã giảm khoảng 20% so với thời điểm đầu năm 2022.



“Văn phòng của em còn mấy căn ôm từ đợt sốt, bây giờ giảm giá để đẩy đi nhanh. Ngoài ra khách hàng gửi bán cũng rất nhiều nên anh thoải mái để lựa chọn. Trong trường hợp anh còn băn khoăn về giá có thể thương lượng thêm”, người này nói với chúng tôi.

Người này cũng giới thiệu một căn liền kề nằm tại khu B có diện tích 120m2 đang được chào bán với mức giá 11,5 tỷ đồng, tương đương gần 96 triệu đồng/m2. Anh Sơn cho biết, căn nhà này thời điểm đầu năm 2022 được chào bán với giá 14 tỷ đồng. Như vậy, đến nay căn nhà này đã giảm khoảng 18%.

“Những căn nằm trong đường nội khu sẽ có mức giá giảm sâu và thường thanh khoản nhanh. Còn liền kề tại mặt đường Lê Trọng Tấn mức giá có giảm nhưng không đáng kể, khoảng 10 triệu đồng/m2”, anh Sơn cho biết thêm.

Theo anh Vũ Thanh Tùng, giám đốc sàn môi giới bất động sản tại Hà Nội, thời điểm năm 2021 - 2022, nhà đầu tư không chỉ ở Hà Nội mà một số tỉnh lân cận cũng về khu đô thị Geleximco mua liền kề, biệt thự. Bản chất môi giới, sàn môi giới cũng tương tự các nhà đầu tư cá nhân nên khi thị trường sôi động họ cũng có tâm lý sợ mất cơ hội. Do vậy, khi đó tại khu đô thị này rất nhiều môi giới rủ nhau góp tiền hoặc vay ngân hàng để gom hàng chờ bán chênh.

Đến khi thị trường chung gặp khó, giá bất động sản và thanh khoản ở các nơi đều giảm, trong khi lãi suất tăng cao nên họ tìm cách xoay sở dòng tiền. Trường hợp xấu nhất họ phải bán bớt đi tài sản đang nắm giữ.

Ảnh: Minh Tâm.

“Trường hợp cắt lỗ sâu thường được giao dịch rất âm thầm, nhanh chóng giữa các môi giới, sàn và các nhà đầu tư thân quen. Theo tôi được biết, tại khu đô thị Geleximco đã xuất hiện mức giá giảm từ 25% trở lên so với năm ngoái và được thanh khoản rất nhanh. Tuy nhiên, những trường hợp này thường rơi vào tình trạng gặp áp lực tài chính lớn. Bên cạnh đó, việc cắt lỗ chỉ đúng với những nhà đầu tư, môi giới ôm hàng vào thời điểm cuối năm 2021 đến đầu năm 2022.



Còn những người mua từ 2018 tại khu vực này vẫn có lãi nhiều lần. Đây cũng là những trường hợp có tiềm lực tài chính tốt từ trước và họ chỉ bán khi giá lên”, người này cho biết thêm.

Ngoài ra, theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay tại khu đô thị này không còn cảnh chi chít các sàn môi giới bất động sản mọc lên mà chỉ còn lác đác.

Thực tế, việc giá liền kề, biệt thự giảm sâu để tìm kiếm thanh khoản không chỉ tại khu đô thị Geleximco mà còn diễn ra tại nhiều khu vực khác.