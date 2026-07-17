Bất ngờ mối quan hệ giữa "bà trùm" Ngọc Châu Âu Hoàng Thanh Nga và siêu mẫu Thanh Hằng

Trong phim Mesdames Thanh Sắc, Hoàng Thanh Nga tham gia với tư cách nhà đầu tư độc quyền tài trợ toàn bộ trang sức kim cương. Đồng thời, bị can cũng đảm nhận một vai diễn khách mời.

Liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, chiều 14/7, đơn vị này cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu. Trong đó có đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi, ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga châu Âu);

Trước khi vướng vào vòng lao lý, Hoàng Thị Thanh Nga (nghệ danh Hoàng Thanh Nga) được biết đến là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh kim cương.

Hoàng Thị Thanh Nga sinh năm 1980, tốt nghiệp ngành Ngoại thương của Đại học Kinh tế TP.HCM và là nhà sáng lập thương hiệu Ngọc Châu Âu. Năm 2022, nữ doanh nhân sinh năm 1980 tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ (Mrs Universe) tổ chức tại Bulgaria và giành danh hiệu Á hậu 1.

Bị can Hoàng Thanh Nga trong phim Mesdames Thanh Sắc

Những năm gần đây, Hoàng Thanh Nga được công chúng biết đến nhiều hơn khi thường xuyên xuất hiện với vai trò khách mời tại các sự kiện giải trí. Đặc biệt, bị can còn gây chú ý khi xuất hiện trong phim điện ảnh "Mesdames Thanh Sắc" - bộ phim từng gây nhiều tranh cãi trên MXH do siêu mẫu Thanh Hằng đóng chính.

Vai diễn của Hoàng Thanh Nga

Trong phim Mesdames Thanh Sắc, Hoàng Thanh Nga tham gia với tư cách nhà đầu tư độc quyền tài trợ toàn bộ trang sức kim cương. Đồng thời, bà cũng vào vai khách mời (cameo) là một quý bà thượng lưu đến vũ trường Kim Đô để tìm mua kim cương.

Tình tiết tréo ngoe nằm ở chỗ, bối cảnh trên phim là vũ trường Kim Đô xa hoa - nơi nhân vật của Thanh Nga lui tới mua sắm - thực chất lại chính là vỏ bọc cho một đường dây buôn lậu kim cương và hàng cấm do Madame Sắc (Hồng Ánh) điều hành.

Hoàng Thanh Nga chụp ảnh cùng Thanh Hằng

Trong phim, kim cương không chỉ là món trang sức quý mà còn là mắt xích quan trọng cho những màn giao dịch ngầm hay những cuộc đối đầu căng thẳng của thế lực chìm. Mesdames Thanh Sắc cũng lồng ghép nhiều phân cảnh về phương thức mua bán, vận chuyển kim, cất giấu kim cương trái phép mà người ngoài không thể tưởng tượng nổi, tạo thêm độ kịch tính xuyên suốt cho phim.

Mesdames Thanh Sắc là tác phẩm điện ảnh lấy bối cảnh Sài Gòn hoa lệ thập niên 1960, xoay quanh cuộc sống của những người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, tiền bạc và những bí mật phía sau vẻ ngoài hào nhoáng. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi bật như Siêu mẫu Thanh Hằng vào vai đại mỹ nhân Cầm Thanh và diễn viên Hồng Ánh vào vai Madame Sắc - bà chủ sắc sảo của vũ trường Kim Đô. Nội dung phim đi sâu vào những cuộc đấu đá quyền lực, tình tiền và lòng tham không đáy đứng sau ánh đèn vũ trường, phản ánh thế giới ngầm tội phạm thời bấy giờ.

Hoàng Thanh Nga trong phim cũng vướng vào đường dây buôn lâu kim cương do Madame Sắc điều hành

Mesdames Thanh Sắc đối mặt với nguy cơ lỗ nặng

Theo số liệu Box Office Vietnam ngày 9/7, Mesdames Thanh Sắc hiện mới thu về hơn 16,3 tỷ đồng. Con số này trở nên đáng lo khi phim đã khởi chiếu từ ngày 19/6, tức gần một tháng ra mắt tại rạp.

Mesdames Thanh Sắc đối mặt với nguy cơ lỗ nặng, cần 64 tỷ đồng nữa mới hòa vốn

Đáng chú ý hơn, chỉ riêng tuần đầu tiên phát hành, bộ phim đã thu khoảng 8 tỷ đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc trong gần hai tuần tiếp theo, doanh thu chỉ tăng thêm khoảng 8 tỷ đồng, cho thấy sức hút của phim bị hạ nhiệt một cách nhanh chóng.

Nếu theo thông tin từ giới phát hành, bộ phim cần vượt mốc 80 tỷ đồng để hòa vốn thì Mesdames Thanh Sắc vẫn còn cách đích gần 64 tỷ đồng. Đây là khoảng cách rất lớn mà gần như không thể đạt được ở thời điểm hiện tại. Bởi phòng vé Việt đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất của mùa hè.