Bất ngờ bị suy gan, suy thận cấp sau khi uống 1 thứ nhiều người tưởng tốt cho sức khỏe

Suy gan, suy thận cấp sau khi uống thứ này

Theo trang tin Jimu News, gần đây một người phụ nữ 68 tuổi đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Vũ Hán điều trị do cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, buồn nôn, nôn mửa, yếu tay chân, tiểu ít. Kết quả khám tại bệnh viện cho thấy chỉ số men gan và chỉ số creatinin trong máu của bệnh nhân tăng cao.

Bác sĩ Đỗ Nguyệt làm việc tại bệnh viện cho biết bệnh nhân được chẩn đoán mắc suy gan và thận cấp, kèm theo tình trạng hạ kali máu nghiêm trọng và tổn thương cơ tim.

Theo chia sẻ của gia đình, bệnh nhân không có tiền sử bệnh gan hoặc thận. Tuy nhiên, trước khi nhập viện, bệnh nhân thường xuyên sử dụng thực phẩm chức năng chứa tinh chất gừng mua trên mạng vì cho rằng gừng tốt cho sức khoẻ, có thể giúp “trừ hàn, giải cảm, phòng ngừa nhiều bệnh”. Thậm chí, bệnh nhân còn tự ý tăng liều dùng lên vì muốn “tăng hiệu quả”.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị suy gan, suy thận cấp và được điều trị tại bệnh viện. (Ản: Jimu News)

Bác sĩ Tiêu Minh, Trưởng khoa Lão khoa của bệnh viện, cho biết nhiều người tưởng rằng uống nhiều thực phẩm chức năng có thể giúp "tăng cường sức khoẻ". Tuy nhiên, theo bác sĩ, sử dụng quá liều thực phẩm chức năng hoặc sử dụng thực phẩm chức năng trôi nổi có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ.

Với trường hợp của bệnh nhân kể trên, việc người bệnh sử dụng thực phẩm chức năng chứa tinh chất gừng trôi nổi đồng thời tự ý tăng liều thuốc chính là nguyên nhân chính gây suy gan, suy thận cấp.

Bác sĩ Tiêu Minh giải thích: “Hầu hết các loại thuốc, bao gồm cả thuốc bổ hoặc thực phẩm chức năng khi nạp vào cơ thể đều được chuyển hóa và đào thải tại gan, thận. Việc tự ý sử dụng và tăng liều dùng của các loại thực phẩm chức năng có thể làm tăng gánh nặng lên chức năng gan, thận".

"Ngoài ra, các thực phẩm chức năng mua trên mạng thường không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Các loại thực phẩm chức năng này có thể bị thêm vào một số hoạt chất chứa độc tố, gây ngộ độc, suy gan hoặc suy thận cấp”, vị chuyên gia bổ sung.

cũng tiết lộ trước đây bệnh viện cũng từng tiếp nhận cho nhiều bệnh nhân tương tự. Gần đây nhất bệnh viện cũng cứu sống một người đàn ông 60 tuổi bị suy gan, suy thận cấp sau khi sử dụng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.

Sử dụng quá liều thực phẩm chức năng hoặc sử dụng thực phẩm chức năng trôi nổi có thể gây hại cho sức khoẻ. (Ảnh minh hoạ)

Khuyến cáo của chuyên gia

Bác sĩ Tiêu Minh khuyến cáo rằng thực phẩm chức năng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi sử dụng đúng sản phẩm uy tín và uống đúng liều lượng.

Theo vị chuyên gia, mọi người chỉ nên mua các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các cơ sở uy tín nên mua ở các cơ sở uy tín. Trước khi sử dụng các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng, mọi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc người có chuyên môn và tuyệt đối không tự ý tăng liều lượng sử dụng để đảm bảo an toàn sức khỏe.