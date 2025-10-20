Bất ngờ bị suy gan sau khi uống loại trà này để "thải độc"

Suy gan sau khi uống 1 loại trà

Theo trang tin Jimu News, người phụ nữ tên Vương Thiến (38 tuổi, ở Hàng Châu, Trung Quốc) có các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, vàng da và nước tiểu đậm màu. Lo lắng cho sức khỏe nên cô đã đến Trung tâm Y tế Cộng đồng Quận Nam Hưng ở địa phương để thăm khám.

Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy nồng độ alanine aminotransferase (ALT) của bệnh nhân Vương cao tới 700 IU/L, cao gấp 17 lần giá trị bình thường (mức bình thường ở nữ giới là dưới 40 IU/L), và nồng độ bilirubin toàn phần của bệnh nhân tăng vọt lên 59,7 μmol/L (mức bình thường của người trưởng thành là dưới 17,1 μmol/L).

Dựa trên kết quả, bác sĩ kết luận bệnh nhân bị suy gan. Bệnh nhân được chuyển lên Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu ở tuyến trên để điều trị.

Bệnh nhân được chẩn đoán suy gan. (Ảnh minh họa)

Tại bệnh viện, bệnh nhân Vương Thiến tiếp tục được kiểm tra toàn diện. Sau khi loại trừ các nguyên nhân gây suy gan phổ biến như viêm gan virus, lạm dụng rượu bia, bác sĩ xác định nguyên nhân gây bệnh đến từ loại “trà thảo mộc giảm cân, thải độc” mà bệnh nhân sử dụng gần đây.

Theo chia sẻ của bệnh nhân Vương Thiến, khoảng 1 tháng trước, cô muốn giảm cân nên đã mua "trà thảo mộc giảm cân” trên mạng và uống hàng ngày. Loại trà này được quảng cáo là có thể "đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng", "giải độc và làm đẹp".

Bác sĩ Lý Kiện làm việc tại Khoa Tiêu hóa của bệnh viện cho biết: “Loại trà mà bệnh nhân sử dụng là sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo quy định về vệ sinh an toàn, thực phẩm. Các loại ‘trà thảo mộc’ trôi nổi này có thể chứa một số thành phần gây độc cho gan”

“Việc sử dụng các sản phẩm này liên tục trong thời gian dài có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến suy gan cấp tính. Điển hình như trường hợp của bệnh nhân Vương Thiến”, bác sĩ Lý Kiện giải thích.

May mắn, nhờ được điều trị kịp thời tại bệnh viện nên chức năng gan của bệnh nhân đã nhanh chóng hồi phục.

Sau khi hồi phục, bệnh nhân Vương Thiến vô cùng hối hận. Bệnh nhân chia sẻ: “Tôi không ngờ loại 'trà thảo mộc' mình sử dụng lại có thể gây suy gan. Tôi sẽ không bao giờ thử các loại 'trà giảm cân' không rõ nguồn gốc nào nữa”.

Nguyên nhân đến từ loại "trà giảm cân" bệnh nhân uống mỗi ngày. (Ảnh minh họa)

Khuyến cáo của chuyên gia

Bác sĩ Lý Kiện cho biết: "Hàng năm, bệnh viện của chúng tôi tiếp nhận điều trị cho rất nhiều bệnh nhân bị tổn thương gan do dùng các loại “trà thảo mộc”, thuốc nam, thuốc bắc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trường hợp của bà Vương cũng là hồi chuông cảnh báo cho những người đã, đang và có ý định sử dụng các sản phẩm này.

Chuyên gia cũng lưu ý rằng khi muốn giảm cân hiệu quả, mọi người cần xây dụng chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên và không lạm dụng các phương pháp giảm cân nhanh chóng không được kiểm chứng.