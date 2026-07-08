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Bắt nghi phạm vụ thi thể phụ nữ trong bao tải trên sông ở TP.HCM

NGUYỄN LIẾN
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Nghi phạm khai sát hại nạn nhân do mâu thuẫn ghen tuông.

Liên quan vụ thi thể người phụ nữ được phát hiện trong bao bố trôi dạt vào bờ kè ở phường Hiệp Bình, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin, đơn vị đã bắt giữ nghi phạm Thạch Kim Thái (SN 1978, thường trú TP Cần Thơ, chồng nạn nhân).

Tại cơ quan điều tra, Thạch Kim Thái bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình chung sống với nạn nhân.

Bắt nghi phạm vụ thi thể phụ nữ trong bao tải ở TP . HCM năm 2026 - Ảnh 1.

Nghi phạm Thạch Kim Thái tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 3/7, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ đựng trong bao tải, đang trong quá trình phân hủy, trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3 (phường Hiệp Bình, TP.HCM) nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, xác minh và triển khai truy xét để điều tra, làm rõ vụ án, truy bắt kẻ gây án.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM và Bộ Công an xác minh danh tính nạn nhân, truy vết dấu vết, rà soát các mối quan hệ. Đồng thời, các lực lượng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng truy xét đối tượng gây án.

Song song với công tác điều tra, Công an TP.HCM phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi người dân tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Nhiều nguồn tin từ quần chúng đã hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn.

Cơ quan công an xác định nạn nhân là chị K.T.H. (SN 1981, thường trú TP Cần Thơ, hiện trú phường Bình Hòa).

Chỉ 3 giờ kể từ khi xác định được danh tính nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM làm rõ Thạch Kim Thái (SN 1978, thường trú tại TP Cần Thơ, hiện ngụ phường Bình Hòa) là nghi phạm thực hiện hành vi giết người.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tiếp tục phát huy vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông báo, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, dấu hiệu nghi vấn về tội phạm và những vụ việc bất thường để lực lượng công an kịp thời xử lý.

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Tags

thi thể phụ nữ

Phòng Cảnh sát Hình sự

Công an TP. HCM

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