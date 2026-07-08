HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thu lợi bất chính từ khai thác mỏ đất, Chủ tịch HĐQT cùng giám đốc bị khởi tố

Thanh Ba
|

Chủ tịch HĐQT cùng giám đốc Công ty B.L.S. bị khởi tố vì khai thác khoáng sản (đất san lấp) để bán cho khách hàng không đúng địa chỉ tiêu thụ khoáng sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với P.A.T. (Chủ tịch HĐQT, chủ sở hữu Công ty B.L.S.) và Đ.M.K. (Giám đốc Công ty B.L.S) cùng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên ” xảy ra tại mỏ đất núi Lệ Thủy, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch HĐQT Công ty B . L . S bị khởi tố vì Vi phạm khai thác khoáng sản tại Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực xảy ra việc khai thác, tiêu thụ đất không đúng quy định. (Ảnh: C.A)

Quá trình điều tra xác định, T. và K. biết rõ khối lượng khoáng sản khai thác tại mỏ đất núi Lệ Thủy chỉ được phép cung cấp cho các công trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 07/GP-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Song, vì động cơ vụ lợi nên từ tháng 3/2023 đến tháng 2/2026, P.A.T. và Đ.M.K. đã khai thác khoáng sản (đất san lấp) để bán cho khách hàng không đúng địa chỉ tiêu thụ khoáng sản theo quy định với tổng khối lượng khoáng sản đặc biệt lớn, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Hành vi trên của P.A.T. và Đ.M.K. đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về khai thác, quản lý tài nguyên khoáng sản, làm ảnh hưởng đến nguồn cung khoáng sản phục vụ cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là trong giai đoạn các công trình đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý.

Phát hiện 'hang ổ' của nhóm tội phạm lừa đảo xuyên biên giới
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

khai thác khoáng sản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại