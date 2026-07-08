Chủ tịch HĐQT cùng giám đốc Công ty B.L.S. bị khởi tố vì khai thác khoáng sản (đất san lấp) để bán cho khách hàng không đúng địa chỉ tiêu thụ khoáng sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với P.A.T. (Chủ tịch HĐQT, chủ sở hữu Công ty B.L.S.) và Đ.M.K. (Giám đốc Công ty B.L.S) cùng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên ” xảy ra tại mỏ đất núi Lệ Thủy, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực xảy ra việc khai thác, tiêu thụ đất không đúng quy định. (Ảnh: C.A)

Quá trình điều tra xác định, T. và K. biết rõ khối lượng khoáng sản khai thác tại mỏ đất núi Lệ Thủy chỉ được phép cung cấp cho các công trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 07/GP-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Song, vì động cơ vụ lợi nên từ tháng 3/2023 đến tháng 2/2026, P.A.T. và Đ.M.K. đã khai thác khoáng sản (đất san lấp) để bán cho khách hàng không đúng địa chỉ tiêu thụ khoáng sản theo quy định với tổng khối lượng khoáng sản đặc biệt lớn, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Hành vi trên của P.A.T. và Đ.M.K. đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về khai thác, quản lý tài nguyên khoáng sản, làm ảnh hưởng đến nguồn cung khoáng sản phục vụ cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là trong giai đoạn các công trình đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý.