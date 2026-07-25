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Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ trước cổng khách sạn ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
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Nguồn tin của phóng viên báo Tiền Phong cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Chiến (SN 1985, trú xã Kiến Minh), nghi phạm sát hại người phụ nữ trước cổng một khách sạn ven quốc lộ 10.

Theo nguồn tin, nghi phạm Phạm Văn Chiến bị bắt khi đang lẩn trốn khu vực đường Phạm Văn Đồng, gần gầm cầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận phường Dương Kinh.

Trước đó, khoảng 23h ngày 22/7, chị T.T.A (SN 1989, trú phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng ) đang ngồi trên xe máy đỗ trước cửa một khách sạn ven quốc lộ 10, thuộc địa phận phường Lưu Kiếm.

Bất ngờ, một người đàn ông trung niên điều khiển Honda Wave màu xanh lao tới, dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ án.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng huy động lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt nghi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, cảnh sát xác định nghi phạm gây án là Phạm Văn Chiến (SN 1985, trú xã Kiến Minh)

Ngay sau đó, Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm phục vụ điều tra.

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Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng

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