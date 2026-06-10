Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của cựu sinh viên công nghệ Hoàng Liên Sơn SN 1986

Hoàng Liên Sơn đã sản xuất thiết bị can thiệp hệ thống giám sát taxi điện, bán cho nhiều tài xế, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 20/4, Công an phường Phúc Lợi phát hiện, bắt giữ Hoàng Liên Sơn, sinh năm 1986, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai, khi đối tượng đang giao dịch bán thiết bị điện tử tại khu vực phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.

Bị can Hoàng Liên Sơn (Ảnh: Công an Hà Nội).

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Liên Sơn từng có thời gian học khoa Công nghệ thông tin của trường đại học Quốc Gia Hà Nội nên có kiến thức về công nghệ thông tin, viễn thông.

Trong quá trình làm lái xe dịch vụ, Sơn phát hiện trên một số xe taxi điện có lắp đặt hệ thống cảm biến hồng ngoại để phục vụ công tác quản lý, giám sát hành trình.

Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định nghiên cứu, sản xuất thiết bị có khả năng can thiệp vào hoạt động của hệ thống cảm biến này, nhằm bán cho các lái xe có nhu cầu sử dụng để thực hiện hành vi thu tiền của khách nhưng không nộp về công ty.

Để thực hiện hành vi trên, Sơn đặt mua linh kiện qua mạng Internet, tự lắp ráp, sản xuất các thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại có khả năng can thiệp vào hoạt động của hệ thống cảm biến trên xe taxi.

Chi phí sản xuất mỗi thiết bị khoảng 75 nghìn đồng, sau đó được bán cho các lái xe có nhu cầu với giá từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/thiết bị.

Ngoài ra, đối tượng còn mua các bộ phát đáp hồng ngoại có dây với giá khoảng 30 nghìn đồng/bộ để bán lại kiếm lời với giá từ 250 nghìn đồng/bộ đến 300 nghìn đồng/bộ.

Quá trình điều tra xác định từ khoảng tháng 8/2025 đến tháng 4/2026, đối tượng đã bán khoảng 600 thiết bị, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử, pin, điện thoại di động, xe mô tô và một số tang vật liên quan.

Các thiết bị điện tử được đối tượng sản xuất, mua bán để sử dụng vào mục đích trái pháp luật (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Liên Sơn, Cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ nhiều máy móc, công cụ, linh kiện phục vụ việc sản xuất thiết bị điện tử trái phép, cùng 158 triệu đồng tiền mặt.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định Hoàng Liên Sơn đã bán các thiết bị trên cho nhiều lái xe tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố tổng cộng 12 bị can về hành vi sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Đây là vụ án có phương thức, thủ đoạn mới, liên quan đến việc sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong lĩnh vực công nghệ, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp và công tác bảo đảm an ninh, trật tự.