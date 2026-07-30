Nguyễn Trường Hải là đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 30/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp với Công an phường Rạch Giá bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Hải (sinh năm 2007, ngụ ấp tổ 14, Hưng Giang, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) là đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.‎

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 12/11/2024, tại cổng trường Tiểu học Nguyễn Huệ, đường Lê Anh Xuân, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Nguyễn Trường Hải có hành vi dùng dao đâm gây thương tích cho em V.V.B, sinh năm 2013, là học sinh của trường gây thương tích 1%.

Đối tượng Nguyễn Trường Hải - Ảnh: Công an An Giang

Tại cơ quan điều tra, Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Hải bỏ trốn khỏi địa phương, đi theo các tàu đánh bắt hải sản trên biển để tránh sự truy bắt của Cơ quan điều tra.

Qua công tác nắm tình hình, khi đối tượng Nguyễn Trường Hải vừa có mặt tại địa phương, lực lượng Công an đã nhanh chóng truy bắt đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi phạm tội của Nguyễn Trường Hải.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.