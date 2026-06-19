HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ kẻ trộm điện thoại của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp

Ca Linh
|

Trần Gia Bảo bị bắt tạm giam vì tham gia vụ trộm điện thoại của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp, nơi từng xảy ra vụ việc gây chú ý.

Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam Trần Gia Bảo (SN 2004; ngụ phường Sóc Trăng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

CLIP: Bảo cùng đồng bọn dàn cảnh trộm điện thoại của du khách. Nguồn: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra, ngày 28-1, Bảo cùng đồng bọn dàn cảnh trộm cắp điện thoại di động của một du khách đang tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (thuộc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía, lạp xưởng Tân Huê Viên). Sau đó, các đối tượng đem tài sản bán được 5,5 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Bắt đối tượng trộm cắp tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Gia Bảo. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Liên quan vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp, trước đó, tại buổi họp báo định kỳ quý I/2026, Thượng tá Âu Sơn Vũ, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Cần Thơ, cho biết công an đã khởi tố 27/34 đối tượng về tội "Cướp giật tài sản". Cơ quan công an cũng áp dụng biện pháp bắt tạm giam cũng như có biện pháp ngăn chặn khác.

Công an xác định Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi; ngụ An Giang) là kẻ cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật trong các clip lan truyền trên mạng xã hội.

Công an cho biết đây là một nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, hoạt động trên địa bàn rộng, di chuyển nhiều nơi, bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Bắt đối tượng trộm cắp tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp năm 2026 - Ảnh 2.

Các đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

Các đối tượng tạo thành nhóm chuyên đến các lễ hội, sự kiện tập trung đông người trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Khi phát hiện người dân mang theo dây chuyền, túi xách… thì chúng tiến hành "vây ráp" tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để một số đối tượng "núp sau" nhanh chóng cướp giật hoặc móc túi rồi chuyền tay đến đối tượng khác.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Phòng Cảnh sát Hình sự

Trần Gia Bảo

Huỳnh Thị Bích Thuỷ

phường Sóc Trăng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại