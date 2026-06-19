Bắt giữ kẻ trộm điện thoại của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp

Trần Gia Bảo bị bắt tạm giam vì tham gia vụ trộm điện thoại của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp, nơi từng xảy ra vụ việc gây chú ý.

Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam Trần Gia Bảo (SN 2004; ngụ phường Sóc Trăng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

CLIP: Bảo cùng đồng bọn dàn cảnh trộm điện thoại của du khách. Nguồn: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra, ngày 28-1, Bảo cùng đồng bọn dàn cảnh trộm cắp điện thoại di động của một du khách đang tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (thuộc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía, lạp xưởng Tân Huê Viên). Sau đó, các đối tượng đem tài sản bán được 5,5 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Đối tượng Trần Gia Bảo. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Liên quan vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp, trước đó, tại buổi họp báo định kỳ quý I/2026, Thượng tá Âu Sơn Vũ, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Cần Thơ, cho biết công an đã khởi tố 27/34 đối tượng về tội "Cướp giật tài sản". Cơ quan công an cũng áp dụng biện pháp bắt tạm giam cũng như có biện pháp ngăn chặn khác.

Công an xác định Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi; ngụ An Giang) là kẻ cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật trong các clip lan truyền trên mạng xã hội.

Công an cho biết đây là một nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, hoạt động trên địa bàn rộng, di chuyển nhiều nơi, bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Các đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

Các đối tượng tạo thành nhóm chuyên đến các lễ hội, sự kiện tập trung đông người trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Khi phát hiện người dân mang theo dây chuyền, túi xách… thì chúng tiến hành "vây ráp" tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để một số đối tượng "núp sau" nhanh chóng cướp giật hoặc móc túi rồi chuyền tay đến đối tượng khác.