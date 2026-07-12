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Bắt giữ Hoàng Văn Hiệp SN 1976

Trang Anh
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Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Hiệp khai nhận có quen biết với chị H và biết chị H sở hữu tài sản là vàng, được cất giữ trong két sắt tại phòng ngủ.

Công an tỉnh Sơn La ngày 11/7, cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Hiệp (SN 1976, trú tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo đó, vào ngày 10/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La nhận được thông tin của Công an xã Phiêng Khoài với nội dung: Ngày 9/7, chị Nguyễn Thị H, trú tại xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La đi về quê không có ai ở nhà, đến tối 9/7 người thân của chị H đã phát hiện có kẻ gian đã đột nhập, phá đục két sắt, trộm cắp tài sản là 2 dây chuyền bằng vàng, 2 lắc tay bằng vàng có khối lượng là 1 cây vàng (khoảng 150 triệu đồng).

Đối tượng Hoàng Văn Hiệp và tang vật tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Sơn La

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 – Sơn La và Công an xã Phiêng Khoài tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh theo quy định.

Cùng với các lực lượng chức năng, sau 36 giờ đồng hồ nhận tin báo, đến 15 giờ ngày 11/7, Phòng Cảnh sát Hình sự đã truy bắt được đối tượng gây án là Hoàng Văn Hiệp (SN 1976, trú tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh); thu hồi được toàn bộ tài sản đã bị trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Hiệp khai nhận có quen biết với chị H và biết chị H sở hữu tài sản là vàng, được cất giữ trong két sắt tại phòng ngủ.

Khi biết thông tin chị H sẽ về quê, không có ai ở nhà nên Hiệp đã nảy sinh ý định đột nhập, đục phá két sắt để trộm cắp tài sản, sau khi trộm cắp được tài sản đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường và đi về nhà tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh để lẩn trốn.

Bắt Trần Thị Hạnh SN 1981
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