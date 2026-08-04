Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bắc Ninh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội danh “Nhận hối lộ”.

Ngày 4/8, lãnh đạo sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Thông tin cụ thể về diễn biến vụ án chưa được cơ quan chức năng công bố.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ”.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 30/7, sau khi xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (cũ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Cán bộ này vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng.