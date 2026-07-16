Bắt gặp Kỳ Duyên hôn Thiên Ân

Kỳ Duyên và Thiên Ân công khai ngọt ngào khiến cư dân mạng bàn tán.

Chỉ trong vài ngày, Kỳ Duyên và Thiên Ân liên tiếp trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào. Sau màn sánh đôi nổi bật trên thảm đỏ Vietnam Beauty Fashion Fest XV và loạt ảnh đời thường khiến netizen "đẩy thuyền" rần rần, mới đây, một đoạn clip hậu trường tiếp tục khiến cộng đồng mạng không thể ngồi yên. Lần này, điều gây chú ý chính là khoảnh khắc Kỳ Duyên được cho là đặt một nụ hôn lên vai Thiên Ân ngay giữa sự kiện.

Netizen "phát sốt" vì khoảnh khắc thân mật giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân (Clip: Our DNA)

Đoạn clip được chia sẻ rộng rãi ghi lại khoảnh khắc hai nàng hậu đứng cạnh nhau phía sau sân khấu. Từ góc quay phía sau, có thể thấy Kỳ Duyên chủ động tiến lại gần Thiên Ân. Ban đầu, Hoa hậu Việt Nam nhẹ nhàng tựa đầu lên vai đàn em. Chỉ trong tích tắc sau đó, cô nghiêng người như đặt một nụ hôn nhẹ lên vai Thiên Ân.

Dù đoạn clip chỉ kéo dài vài giây, khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người nhận xét hành động của Kỳ Duyên thể hiện sự thân mật, tự nhiên và đầy tình cảm. Không ít bình luận còn cho rằng đây là một trong những "hint" rõ ràng nhất của cặp đôi kể từ khi vướng nghi vấn hẹn hò.

Màn tương tác ngọt ngào của 2 nàng hậu khiến cõi mạng xôn xao

Trước đó tại Vietnam Beauty Fashion Fest XV, Kỳ Duyên và Thiên Ân cũng là hai nhân vật thu hút nhiều sự chú ý nhất trên thảm đỏ. Cả hai cùng diện trang phục tông đen, sánh bước bên nhau giữa cơn mưa trước giờ diễn.

Trước hàng trăm ống kính, hai nàng hậu thoải mái tạo dáng chung, liên tục trò chuyện và còn chăm sóc đối phương rất chu đáo. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về lượng tương tác lớn. Đáng nói, màn xuất hiện tình tứ tại sự kiện diễn ra chỉ ít ngày sau khi Kỳ Duyên khiến người hâm mộ xôn xao vì công khai đăng tải loạt ảnh đời thường bên Thiên Ân.

2 nàng hậu dính như sam tại sự kiện Miss Grand Vietnam 2026

Thời gian qua, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân lại liên tục khiến cư dân mạng tin rằng đứng ngồi không yên. Từ những lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, nghi vấn sống chung nhà, đồng hành tại các sự kiện cho đến những khoảnh khắc đời thường đều có bóng dáng đối phương, cả hai ngày càng trở thành cặp đôi được netizen đặc biệt quan tâm.

Cách đây không lâu, Kỳ Duyên khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc bên Đoàn Thiên Ân. Bộ ảnh tổng hợp nhiều kỷ niệm từ những buổi hẹn hò, chuyến du lịch cho đến các lần đồng hành trong cuộc sống thường ngày. Đáng chú ý nhất là bức ảnh cả hai nắm tay đầy tình cảm. Kèm theo loạt khoảnh khắc, Hoa hậu Việt Nam 2014 còn nhắn nhủ: "Đây là 1 cục thúi hay mè nheo nhưng đáng yêu vô vàn. Mè nheo nhiều năm nữa nhé béo", khiến cư dân mạng càng thêm thích thú.

Loạt ảnh đời thường như ngầm công khai mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân

Thực tế, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã vướng tin đồn hẹn hò từ giữa năm 2024 khi liên tục đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Từ những lần xuất hiện chung tại sự kiện, gặp gỡ bạn bè, du lịch cho đến các màn check-in cùng địa điểm, diện trang phục đồng điệu hay lộ loạt "hint" trên mạng xã hội, cả hai đều trở thành tâm điểm bàn tán.

Không chỉ Kỳ Duyên, Thiên Ân còn công khai gọi đàn chị là "my boo" dưới một bài đăng trên mạng xã hội. Cách xưng hô ngọt ngào này nhanh chóng viral trên nhiều diễn đàn, càng khiến nghi vấn về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nàng hậu được bàn luận sôi nổi.

Thời gian qua, cả hai mỹ nhân đều rất thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau

Ảnh: FBNV



