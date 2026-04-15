HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt đối tượng bán gần 1.000 lọ thuốc giả có chất cấm cho người bệnh

Đức Ngọc |

Từ năm 2025 đến khi bị bắt, Nguyễn Duy Sơn đã bán gần 1.000 lọ thuốc giả, có chất cấm để kiếm lời.

Ngày 15-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Sơn (SN 1987, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Bắt đối tượng bán gần 1.000 lọ thuốc giả có chất cấm cho người bệnh - Ảnh 1.

Nguyễn Duy Sơn và số thuốc tang vật. Ảnh: Hồ Hưng

Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Sơn có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thuốc điều trị hen suyễn không rõ nguồn gốc. Đối tượng dùng nhiều chiêu thức để tiếp cận người bệnh như phun sơn quảng cáo "khỏi hen 100%" dọc Quốc lộ 1A, đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội nhằm tạo niềm tin.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ gần 200 lọ thuốc gắn nhãn "thuốc nam gia truyền trị hen suyễn" cùng nhiều tang vật liên quan.

Kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định sản phẩm có chứa dexamethasone, chlorpheniramine - các chất không được phép dùng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo Thông tư 10/2021/TT-BYT.

Bắt đối tượng bán gần 1.000 lọ thuốc giả có chất cấm cho người bệnh - Ảnh 2.

Để lừa người dân, Sơn viết quảng cáo khắp nơi gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Hồ Hưng

Cơ quan điều tra xác định Sơn không có chuyên môn y dược, mua hàng trôi nổi rồi dán nhãn, thổi phồng công dụng để bán kiếm lời.

Từ năm 2025 đến khi bị bắt, đối tượng đã tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại