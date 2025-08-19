Bất đắc dĩ bỏ chữa ung thư vì không 'kham' nổi tiền thuốc

Chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn muộn, di căn gan và xương, người phụ nữ 40 tuổi ở Hà Nội gần như gục ngã khi bác sĩ thông báo chi phí điều trị bằng thuốc miễn dịch lên tới 60 - 80 triệu đồng mỗi tháng.

“Tôi không dám mơ đến tiền tỷ. Cả nhà gom góp được chục triệu để đi khám đã chật vật”, chị nói trong tiếng thở dài. Dù bác sĩ khuyên can, động viên kiên trì điều trị để kéo dài sự sống, gia đình vẫn phải từ chối vì không kham nổi chi phí.

Theo bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, đây là trường hợp đáng tiếc. Bệnh nhân ở giai đoạn cuối, cơ hội sống duy nhất là liệu pháp miễn dịch, nhưng lại là hướng đi tốn kém nhất, không nằm trong danh mục được Bảo hiểm Y tế chi trả.

“Nếu điều trị, bệnh nhân cần chuẩn bị sẵn vài tỷ đồng để cầm cự. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, chuyện vay mượn là bất khả thi”, bác sĩ chia sẻ.

Các phương pháp điều trị ung thư như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, liệu pháp nhắm trúng đích và miễn dịch đều có chi phí cao, đặc biệt là các liệu pháp mới. (Ảnh minh hoạ: Pexels)

Tương tự, người phụ nữ 35 tuổi ở Bắc Giang cũng rơi vào cảnh bế tắc khi ung thư tái phát sau 6 năm giành giật sự sống. Phác đồ mới sử dụng thuốc miễn dịch, giá 50 triệu mỗi mũi, ba tuần tiêm một lần. “Tính cả thuốc, đi lại, dinh dưỡng, mỗi tháng cần ít nhất 100 triệu đồng” , chị nói.

Chị nuôi con nhỏ một mình, tài sản bán sạch, chỉ còn lại mảnh vườn trồng rau. Có người khuyên bỏ viện về uống thuốc nam, ăn thực dưỡng . Hiện tại, chị duy trì thuốc cũ được bảo hiểm y tế hỗ trợ, với chi phí 6 -10 triệu đồng/tháng - con số vẫn là gánh nặng nhưng ít ra còn trong tầm với.

Khảo sát năm 2015 của Viện Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu George tại 8 quốc gia, trong đó có Việt Nam, cho thấy 55% bệnh nhân ung thư rơi vào khủng hoảng tài chính và tử vong trong vòng một năm sau khi phát hiện bệnh. Sau 12 tháng điều trị, 66% người mắc bệnh phải vay mượn, 34% không đủ tiền mua thuốc, 24% rơi vào cảnh kiệt quệ.

Với nhiều người bệnh, "tiền đâu chữa bệnh" trở thành câu cửa miệng. Không ít người chủ động dừng điều trị vì không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Ngay cả những bệnh nhân có điều kiện cũng lao đao trước hóa đơn tiền thuốc, tiền viện phí, dinh dưỡng...

“Bệnh nhân đến điều trị thuốc miễn dịch thường ở giai đoạn muộn, không đáp ứng với các phương pháp khác như hóa trị, xạ trị”, bác sĩ Phương nói. Tuy nhiên, đây lại là phương pháp cực kỳ đắt đỏ, có giá lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, không phải ai cũng tiếp cận được.

Không ít trường hợp bán nhà, bán đất để theo đuổi điều trị, nhưng chỉ kéo dài được một thời gian ngắn rồi đành dừng lại vì cạn kiệt kinh tế. “Bỏ điều trị đồng nghĩa với việc rút ngắn sự sống. Nhiều người suy sụp, tìm đến các phương pháp chưa được kiểm chứng như uống thuốc nam, cúng thầy, mê tín dị đoan… khiến bệnh diễn tiến nhanh, thậm chí tử vong”, bác sĩ nói thêm.

Gần đây, cử tri tại nhiều tỉnh thành đã kiến nghị bổ sung các loại thuốc ung thư mới vào danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả. Bộ Y tế cũng đang xây dựng chính sách quyền lợi thuốc trong bảo hiểm y tế nhằm giảm gánh nặng cho bệnh nhân. Trong lúc chờ đợi, nhiều người bệnh đang “sức cùng, lực kiệt” từng ngày để vật lộn với căn bệnh quái ác.

Với khoảng 182.000 ca mắc mới ung thư hàng năm, Việt Nam thuộc nhóm nước có tỷ lệ mắc ung thư trung bình, không thuộc nhóm cao nhất thế giới như: Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, Pháp... Tuy nhiên, những ung thư phổ biến nhất ở người Việt lại là loại có tiên lượng xấu như ung thư gan, phổi.

Phần lớn người bệnh ung thư phát hiện ở giai đoạn muộn, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Tỷ suất mắc mới của Việt Nam xếp 91, tỷ suất tử vong xếp 50 trên tổng cộng 185 nước. Mỗi năm nước ta ghi nhận 122.000 người chết vì bệnh này.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân nâng cao ý thức phòng ngừa bằng lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, bỏ thuốc lá, giảm rượu bia, vận động thể lực phù hợp... Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và đi khám ngay khi có các dấu hiệu bất thường. Chủ động tầm soát ung thư sớm theo khuyến cáo về nhóm tuổi và nhóm nguy cơ.



