Bất cứ ai cũng có thể phân biệt cá tươi với cá ươn sau khi đọc hướng dẫn 4 bước này

John Susman, một chuyên gia về hải sản, đã chia sẻ 4 bước để kiểm tra xem cá có còn tươi hay không. John là chủ sở hữu của Fishtales, một công ty tư vấn và tiếp thị hàng đầu trong ngành hải sản nước Úc.

Chia sẻ trên website của The Neff Kitchen (nhà sản xuất thiết bị nhà bếp tại Úc), John cho biết khi chọn cá, bạn cần sử dụng các giác quan của mình. Nhìn, ngửi và chạm là những cách đơn giản để nhận biết độ tươi.

Bước 1: Kiểm tra mắt cá có trong suốt không

Trước khi bạn chạm vào cá, hãy quan sát mắt cá. Theo John, mắt cá phải trong, căng và sáng bóng, không bị lõm xuống hoặc đục.

John cho biết: “Nếu mắt cá trông có vẻ ổn, bạn có thể khá chắc chắn rằng con cá đó còn tươi và khỏe mạnh.”

Một số loại cá có thể có mắt hơi đục ngay cả khi chúng rất tươi (như cá thu) – điều này chủ yếu là do chúng được làm lạnh nhanh bằng đá sau khi đánh bắt, vì vậy khi kiểm tra mắt, hãy tìm những đôi mắt căng, ướt và bóng.

Bước 2: Ngửi mùi cá

Theo John, một con cá tươi nên có mùi giống như nước khoáng hoặc thậm chí là mùi dưa chuột – chắc chắn không nên có mùi nước ao tù hoặc mùi đất, mùi amoniac khó chịu. Nấu ăn sẽ không khử được những mùi này, thậm chí còn làm chúng rõ hơn.

Bước 3: Chạm vào thịt cá

Nếu người bán cá cho phép, hãy ấn nhẹ vào cá. Thịt cá nên có độ đàn hồi, lập tức bật trở lại giống như khi bạn ấn vào da thịt mình.

John giải thích thêm: “Bề mặt cá nên được bao phủ bởi một lớp chất nhầy trong suốt, sạch sẽ và trông giống như có một lớp màng sáng bóng. Vảy cá nên phủ đều toàn bộ da cá; nếu vảy bị rời rạc hoặc rụng nhiều, đó là dấu hiệu cá đã để lâu hoặc bị xử lý sai nhiệt độ.”

Bước 4: Kiểm tra mang cá

Mang cá là một chỉ báo tuyệt vời về chất lượng. “Khi mới đánh bắt, mang cá có màu đỏ tươi nhưng sẽ dần tối màu theo thời gian, vì vậy màu càng tươi sáng thì cá càng tươi.” - John nói.

Giống như thịt cá, mang cũng nên có cảm giác sạch và lạnh, không bị nhớt.

Cuối bài viết, John cho biết anh thích mua cá nguyên con hơn là phi lê, vì anh có thể áp dụng các kỹ thuật trên để đảm bảo rằng cá có chất lượng tốt nhất có thể.

“Nếu bạn thích phi lê, hãy yêu cầu người bán "phi lê khô" cho bạn – nghĩa là phi lê mà không rửa hoặc ngâm cá trong nước ngọt. Điều này có thể khiến bạn cần lau nhẹ phần thịt cá bằng khăn ẩm (tốt nhất là nhúng vào nước muối) trước khi sử dụng, nhưng sẽ đảm bảo giữ được hương vị tối đa!” - John khuyên.



