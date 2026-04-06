Bắt bốn cựu lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Ông Ngô Văn Vinh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đại tá Trần Thanh Tùng, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố bổ sung thêm vụ án Làm sai lệch hồ sơ vụ án và vụ án Đánh bạc. Đồng thời khởi tố bổ sung 26 bị can trong vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị địa phương. Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự Quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn TP Hà Nội chiều ngày 6/4.

Đại tá Trần Thanh Tùng, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông tin tại Hội nghị.

Theo Đại tá Trần Thanh Tùng, ngày 18/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án liên quan các hành vi: "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội) và một số địa phương liên quan. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố đối với 40 bị can về các tội phạm nêu trên.

Quá trình điều tra mở rộng, đến nay Công an TP Hà Nội đã khởi tố bổ sung hai vụ án "Làm sai lệch hồ sơ vụ án" và "Đánh bạc"; đồng thời khởi tố thêm 26 bị can, nâng tổng số lên 66 bị can. Vụ án đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Trong số các bị can có 43 người thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương (gồm lãnh đạo, cán bộ, điều dưỡng, bảo vệ), cùng nhiều đối tượng tại các trung tâm giám định pháp y tâm thần, cơ quan tư pháp và một số đối tượng khác.

Cơ quan điều tra đang rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Bước đầu xác định nhiều trường hợp bị làm sai lệch kết luận giám định, giúp đối tượng phạm tội trốn tránh trách nhiệm hình sự. Đặc biệt, có trường hợp đang chữa bệnh bắt buộc vẫn tiếp tục phạm tội nghiêm trọng, như mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 10 tỷ đồng, gần 60.000 USD cùng nhiều tài sản có giá trị.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng đã lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với người mắc bệnh tâm thần để móc nối với một số lãnh đạo, bác sĩ nhằm làm giả hồ sơ bệnh án, sai lệch kết luận giám định. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tư pháp và niềm tin của người dân.

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ các trường hợp "tâm thần giả" để đưa ra xử lý theo quy định pháp luật, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Công an TP Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan tư pháp trên toàn quốc rà soát các vụ án có đối tượng từng được giám định tâm thần từ năm 2020 đến nay nếu có dấu hiệu nghi vấn; đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.