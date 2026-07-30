Bao nhiêu người Mỹ muốn Thủ tướng Israel bị bắt giữ vì tội ác chiến tranh?

Một cuộc thăm dò gần đây tiết lộ số người Mỹ muốn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bị bắt giữ vì tội ác chiến tranh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào năm 2024, cáo buộc ông sử dụng "nạn đói như một phương pháp chiến tranh", phạm tội ác chống nhân loại, và cố ý chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào dân thường ở Gaza.

Tuy nhiên, ICC không có bất kỳ phương tiện nào để thực thi lệnh bắt giữ, vì cả Israel và Mỹ đều không công nhận thẩm quyền của tòa án này.

Trong một cuộc thăm dò ý kiến với 1.500 người trưởng thành ở Mỹ của Economist/YouGov được công bố hôm 28/7, khi được hỏi liệu Mỹ có nên thi hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu của ICC hay không, 49% người được hỏi đã trả lời “có”, trong khi 27% nói “không” và 23% "không chắc chắn".

Trong gần 3 năm kể từ khi Israel bắt đầu ném bom Gaza để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của các phiến binh Hamas, cuộc xung đột đã leo thang thành một cuộc đối đầu đa mặt trận.

Israel đã tấn công Iraq, Lebanon, Syria và Yemen, và hiện đang vướng vào một cuộc chiến tranh khu vực lớn với Iran.

Cuộc xung đột đã làm suy yếu vị thế của Israel tại Mỹ, với một cuộc thăm dò của Gallup vào tháng 2/2026 cho thấy, lần đầu tiên trong lịch sử, số người Mỹ cảm thông với người Palestine nhiều hơn người Israel.

Tại Mỹ, sự ủng hộ dành cho Israel theo truyền thống mạnh mẽ nhất trong số những người thuộc đảng Cộng hòa và người cao tuổi.

Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò được công bố hôm 28/7, 43% người trên 65 tuổi hiện ủng hộ việc bắt giữ ông Netanyahu.

Tỷ lệ ủng hộ việc bắt giữ Thủ tướng Israel thấp nhất trong số những người tự nhận mình là đảng viên Cộng hòa "MAGA", chỉ ở mức 21%.