Kể từ năm 2019, hệ thống A-235 Nudol đã trở thành át chủ bài trong hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược của Nga.

Tạp chí Military Watch (MW) của Mỹ lưu ý hệ thống A-235 được phát triển để bảo vệ thủ đô Moscow và các cơ sở trọng yếu khác khỏi tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), vũ khí siêu thanh và vũ khí dựa trên vệ tinh.

"A-235 có tầm bắn xa nhất trong số các hệ thống phòng thủ tên lửa đang hoạt động trên thế giới. Đạn đánh chặn của nó có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hàng trăm km và ở độ cao lên đến không gian", tờ MW nhấn mạnh.

Tác giả bài viết cho biết thêm, tổ hợp S-500 được đặt ở vị trí thấp hơn, có tầm bắn 600km, trong khi hệ thống THAAD của Mỹ - đối thủ cạnh tranh, vừa trải qua thử nghiệm chiến đấu ở Trung Đông, chỉ có thể tấn công mục tiêu ở cự ly 200km.

Như đã đề cập trong bài báo, hệ thống A-235 đi vào hoạt động chiến đấu sau các cuộc thử nghiệm thành công bệ phóng di động vào năm 2018. Có thông tin cho rằng nó đã bắt đầu thay thế các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa A-135 Amur cũ xung quanh Moscow.

"A-235 kết hợp các radar mảng pha mạnh mẽ, tên lửa đánh chặn tốc độ cao và hệ thống điều khiển tác chiến tự động có khả năng đồng thời tấn công nhiều mục tiêu đang bay tới.

Không giống như các tổ hợp tên lửa phòng không thông thường, A-235 được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu di chuyển trong không gian với tốc độ vài km/s, hoặc ở giai đoạn cuối của quỹ đạo bay", tạp chí Mỹ nói rõ.

Tên lửa đánh chặn của hệ thống A-235 Nudol có tầm bắn cực xa.

Bài báo thừa nhận sự tinh vi trong khả năng của tên lửa đánh chặn trang bị cho A-235 chứng minh lực lượng hạt nhân của Nga vẫn là mạnh nhất thế giới.

A-235 được kết nối với các vệ tinh cảnh báo sớm trên không và radar tầm xa của Nga. Nếu những cảm biến này phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo, hệ thống sẽ nhanh chóng tính toán điểm va chạm dự kiến và phóng tên lửa đánh chặn theo quỹ đạo tính trước.

"Hệ thống radar độc quyền của A-235 được thiết kế để theo dõi hàng trăm vật thể cùng lúc, cho phép nó phân biệt đầu đạn thật với mồi nhử và mảnh vỡ tại một trong những môi trường chiến đấu hiện đại khắc nghiệt nhất", tờ MW nói thêm.

Tóm lại, ấn phẩm MW lưu ý trong các cuộc thử nghiệm, A-235 đã chứng minh khả năng của một vũ khí chống vệ tinh tiên tiến, bao gồm hoạt động ngoài tầng khí quyển, nơi các bề mặt điều khiển khí động học thông thường không hiệu quả, khiến nó trở thành một trong những tổ hợp phòng không ở độ cao lớn nhất từng được tạo ra.