Báo Mỹ: Lộ ảnh vệ tinh F-16 Thổ bí mật triển khai ở Azerbaijan, liệu "gấu Nga" có để yên?

Nhà phân tích Joseph Trevithick là biên tập viên của chuyên trang quốc phòng The War Zone Wire, trực thuộc tạp chí điện tử The Drive của Mỹ.

Ông đồng thời là thành viên của GlobalSecurity.org, một chuyên trang nghiên cứu và phân tích quốc phòng và an ninh và là cộng tác viên của The War is Boring.

Joseph Trevithick đã được phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông Mỹ và quốc tế về một số chủ đề liên quan đến quốc phòng và an ninh.