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Báo Indonesia: CĐV chán nản, bỏ về sớm sau khi Xuân Son ghi bàn

Anh Ngọc
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Truyền thông Indonesia tiết lộ các cổ động viên chủ nhà bỏ về sớm sau khi Xuân Son ghi bàn nâng tỷ số 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Tối 3/8, đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0 ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 nhờ các pha lập công của Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Xuân Son. Theo tờ Tvonenews , đám đông cổ động viên Indonesia bỏ về sau khi đội tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ 3 của Xuân Son ở phút 71.

Theo tờ báo của xứ vạn đảo, đội tuyển Indonesia bước vào cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 cùng sự tự tin lớn. Sau hai chiến thắng ở hai lượt trận đầu tiên, nhiều người kỳ vọng đội bóng của HLV John Herdman sẽ tạo nên một màn trình diễn đầy cạnh tranh. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Thay vì một cuộc so tài cân bằng, đội tuyển Indonesia đã gặp rất nhiều khó khăn và phải nhận 3 bàn thua.

CĐV Indonesia phủ kín SVĐ Pakansari khi ĐT nước này gặp ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 - Ảnh: Tvonenews

Tờ Tvonenews viết: “ Màn trình diễn đáng thất vọng của đội chủ nhà cũng tác động mạnh đến tâm lý các cổ động viên, đặc biệt là những người có mặt trực tiếp trên khán đài sân Pakansari”.

“Nhiều người hâm mộ bắt đầu rời khỏi khán đài khi trận đấu vẫn chưa kết thúc. Khung cảnh này xuất hiện ngay sau khi Nguyễn Xuân Son ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 71”, tờ báo của Indonesia cho biết.

“Những cổ động viên vốn trước đó vẫn nhiệt tình cổ vũ đội tuyển Indonesia đã đồng loạt đi xuống các bậc khán đài để rời sân Pakansari. Trên gương mặt của nhiều người hâm mộ có thể thấy rõ sự thất vọng khi chứng kiến đội nhà lép vế trước Việt Nam”, tờ báo của Indonesia khẳng định.

Trước đó, tờ Kompas của Indonesia cho biết 30 nghìn vé trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam ở sân Pakansari đã được bán sạch. “ Ngay từ buổi chiều, hàng nghìn cổ động viên đã đổ về sân Pakansari để tiếp lửa cho đội tuyển Indonesia trong hành trình cạnh tranh tấm vé vào bán kết”, tờ báo này tiết lộ. Mặc dù vậy, đội tuyển Indonesia đã phải nhận thất bại đầu tiên ở ASEAN Cup 2026 khi bất lực trước lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

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