Bàng hoàng phát hiện chồng nhiễm HIV từ 10 năm trước, người phụ nữ đi khám, nhận kết quả bất ngờ

Bàng hoàng phát hiện chồng nhiễm HIV

Theo trang tin Sina, mới đây, Báo cáo từ Văn phòng Phòng chống HIV/AIDS Vân Nam (Trung Quốc) đã đưa tin về trường hợp người chồng giấu vợ chuyện mình bị HIV suốt 10 năm.

Câu chuyện xảy ra với vợ chồng ông Lý và bà Vương. Bà Vương cho biết bà và chồng đã kết hôn nhiều năm nhưng không có con. Sau khi kết hôn, bà Vương cũng thường xuyên thấy chồng là ông Lý uống thuốc. Tuy nhiên, ông Lý đã nói dối rằng mình "mắc bệnh gan và cần dùng thuốc điều trị lâu dài". Bà Vương cũng không hề nghi ngờ.

Vào năm 2021, khi đến nhà tù thăm chồng (đang thụ án vì tội điều hành sòng bạc) bà Vương mới bàng hoàng phát hiện ra sự thật. Phía trại giam thông báo với bà Vương rằng ông Lý đã nhiễm HIV từ 10 năm trước.

Ngay sau khi biết sự thật, bà Vương đã lập tức đến bệnh viện thực hiện xét nghiệm vì trong suốt thời gian hôn nhân, hai vợ chồng chưa từng sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục. May mắn, kết quả cho thấy bà âm tính với HIV.

Bà Vương đã nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra sau khi phát hiện chồng nhiễm HIV. (Ảnh minh họa)

Mặc dù vậy, bà Vương cho biết bà vẫn không thể chấp nhận sự lừa dối này. Bà Vương đã đệ đơn yêu cầu ly hôn lên tòa án.

Ông Lý sau đó có giải thích rằng mình đã tích cực điều trị nên tải lượng virus luôn ở mức thấp và không có khả năng lây nhiễm. Tuy nhiên, tòa án cho rằng ông Lý có hành vi cố tình che giấu tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và đã vi phạm nghĩa vụ trung thực, làm tổn hại nền tảng hôn nhân. Do đó, tòa chấp thuận yêu cầu ly hôn của bà Vương.

Sự việc sau đó đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng cảm thấy may mắn thay cho bà Vương vì bà không bị nhiễm HIV. Cư dân mạng cũng bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi của che giấu bệnh của người chồng.

Một số người cũng tò mò về lý do bà Vương không nhiễm HIV dù quan hệ tình dục không dùng biện pháp bảo vệ với người bệnh suốt nhiều năm. Lý do được giải thích như sau.

Trên thực tế, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nếu người nhiễm HIV được điều trị hiệu quả bằng thuốc ARV và duy trì tải lượng virus trong máu ở mức dưới ngưỡng phát hiện (tải lượng virus HIV dưới 200 bản sao/1ml máu), thì có thể được coi là không lây nhiễm HIV qua đường tình dục. Gần như tất cả người bệnh uống thuốc đúng chỉ định đều có thể đạt được mức này, thường sau khoảng 6 tháng điều trị. Trường hợp của ông Lý và bà Vương có thể được xét vào nhóm này.