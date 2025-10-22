Phát hiện nhiễm HIV ở tuổi 19, nữ sinh bàng hoàng khi biết nguồn lây

Lý Tiệp sinh ra và lớn lên ở một thành phố nhỏ tại Trung Quốc. Mang theo hoài bão và mơ ước, cô bước vào ngôi trường đại học ở thành phố lớn. Tuy nhiên, mọi hy vọng gần như sụp đổ hoàn toàn vào năm hai đại học, khi cô bất ngờ được chẩn đoán mắc HIV.

Sự việc xảy ra khi cô làm quen và kết bạn với một du học sinh theo học tại trường đại học. Ban đầu, Lý Tiệp chỉ đơn giản nghĩ rằng kết bạn với người nước ngoài là cơ hội để cô luyện giao tiếp tiếng Anh. Nhưng qua các cuộc trò chuyện, hai người dần trở nên thân thiết và cả hai nhanh chóng tiến tới quan hệ yêu đương.

Trong thời gian yêu đương, cô nhận thấy bạn trai thường xuyên bị ốm hoặc cảm sốt không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, cô chỉ nghĩ rằng do anh không hợp với thời tiết và môi trường ở Trung Quốc nên thường xuyên ốm vặt.

Sau một thời gian yêu đương, cả hai quyết định đi du lịch với nhau để gia tăng tình cảm. Do tin tưởng bạn trai nên khi anh đề nghị, cả hai đã phát sinh quan hệ mà không dùng biện pháp an toàn.

Trở về trường sau chuyến du lịch, bạn trai của Lý Tiệp bỗng dưng mất liên lạc. Lo lắng nên cô đã tìm đến cố vấn học tập của bạn trai để hỏi thăm tình hình. Kết quả cô nhận được tin bạn trai vừa phát hiện nhiễm HIV và đã rời khỏi Trung Quốc, về nước để điều trị.

Nữ sinh bàng hoàng khi nghe tin bạn trai nhiễm HIV. (Ảnh minh hoạ)

Thông tin này như sét đánh ngang tai, làm Lý Tiệp choáng váng. Cô bàng hoàng nhớ lại thời điểm cả hai phát sinh quan hệ trong chuyến du lịch. Ngay lập tức, Lý Tiệp vội vã đến bệnh viện để kiểm tra.

Khi nhận kết quả xét nghiệm, cô gần như suy sụp khi đọc dòng chữ “dương tính với HIV”. Cô không ngờ rằng người bạn trai cô tin tưởng lại trở thành nguồn lây bệnh cho mình và chỉ 1 lần quan hệ tình dục không an toàn mà cô đã nhiễm HIV.

Theo trang tin QQ News, trường hợp của Lý Tiệp chỉ là một trong vô số ca nhiễm HIV ở người trẻ. Hầu hết các bệnh nhân đều thiếu kiến thức về quan hệ tình dục an toàn để bảo vệ bản thân.

Các chuyên gia y tế cho biết, HIV có thể lây nhiễm qua ba con đường chính, bao gồm:

- Quan hệ tình dục không an toàn với người nhiễm HIV.

- Đường máu, dùng chung kim tiêm, truyền máu hoặc dụng cụ xăm, bấm lỗ tai, cắt móng với người nhiễm bệnh.

- Từ mẹ sang con, khi phụ nữ mang thai nhiễm HIV nhưng không được xét nghiệm và điều trị kịp thời.

HIV có thể lây nhiễm khi quan hệ tình dục không an toàn. (Ảnh minh hoạ)

Chuyên gia chỉ cách phòng ngừa

Trước thực trạng thiếu kiến thức bảo vệ bản thân của người trẻ, bác sĩ Chu Bưu, Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Chiết Giang (Trung Quốc) nhấn mạnh người trẻ, đặc biệt là sinh viên cần lưu ý một số điều sau để phòng ngừa HIV:

- Duy trì quan hệ tình dục lành mạnh, an toàn không quan hệ bừa bãi, luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục.

- Không tiêm chích ma túy.

- Không dùng chung kim tiêm, dao cạo, bàn chải đánh răng, bấm móng tay... Chỉ sử dụng bơm kim tiêm vô trùng hoặc các dụng cụ phẫu thuật, xăm, xỏ khuyên tai, châm cứu đã được tiệt trùng...

Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo rằng khi tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh HIV như bị các vật nhọn đâm gây rách da có chảy máu hay bị dịch tiết, máu bắn vào niêm mạc mắt (thường gặp ở nhân viên y tế) hay quan hệ tình dục không an toàn… mọi người có thể đến bệnh viện để điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV trong vòng từ 6-72 giờ kể từ khi tiếp xúc với mầm bệnh.

Câu chuyện của bệnh nhân Lý Tiệp là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai, đặc biệt là người trẻ tuổi về nguy cơ khi quan hệ tình dục không an toàn. Hy vọng mọi người có thể hiểu rõ về HIV và tự bảo vệ bản thân thật tốt.