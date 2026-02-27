Bàng hoàng: Người đàn ông ở Hà Nội gãy cổ, tử vong khi tham gia hội vật làng

Chiều 27/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh tai nạn bất ngờ trong một trận vật cổ truyền diễn ra tại xã Kim Anh (Hà Nội) thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Sự việc khiến đô vật ngã gục ngay trên sàn đấu. Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung video, trong quá trình thi đấu, một đô vật bất ngờ gặp chấn thương nghiêm trọng sau pha ra đòn của đối thủ và nằm bất động trên sàn đấu. Phát hiện sự việc, những người có mặt lập tức chạy vào kiểm tra tình trạng của nạn nhân.

Trao đổi với báo Dân Việt, ông Đỗ Xuân Huân – Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh (Hà Nội) – xác nhận tại hội vật cổ truyền làng Thái Lai, xã Kim Anh, đã xảy ra vụ việc đáng tiếc khiến một nam đô vật tử vong.

Cụ thể, chiều 26/2, trong lúc tham gia thi đấu tại hội làng thôn Thái Lai, anh Nguyễn Văn T. (44 tuổi) bị đối thủ quật ngã, gập cổ xuống sàn đấu. Nạn nhân sau đó bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng dẫn đến gãy cổ, anh T. đã không qua khỏi.

Theo ông Huân, đây là sự việc hết sức đau lòng khi nạn nhân là người trong làng, còn đô vật tham gia thi đấu cũng ở khu vực lân cận (thuộc huyện Sóc Sơn cũ). Hội vật được tổ chức dịp đầu xuân với mục đích gìn giữ nét đẹp truyền thống, tạo không khí vui tươi, cầu mong một năm mới bình an, may mắn, song đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn.