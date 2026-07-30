Bạn trai cựu Thủ tướng Canada thoa kem chống nắng cho Katy Perry khiến người xem đỏ mặt

"Justin Trudeau có tất cả những gì Katy mong muốn ở một người bạn đời. Anh ấy hài hước, lịch thiệp, quyến rũ và luôn khiến Katy cảm thấy được quan tâm", nguồn tin cho biết.

Sau một năm hẹn hò, Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau không còn ngần ngại thể hiện tình cảm trước công chúng. Vào ngày 30/7, loạt ảnh trong kỳ nghỉ ở miền Nam nước Pháp của cặp đôi đã "gây bão" mạng xã hội, đặc biệt là khoảnh khắc thân mật đến mức khiến nhiều người phải đỏ mặt giữa họ.

Theo hình ảnh được tờ Page Six đăng tải, Katy Perry và Justin Trudeau đã cùng một nhóm bạn tận hưởng chuyến du ngoạn bằng du thuyền dưới ánh nắng mùa hè. Giọng ca Hot N Cold được cho biết đang dành thời gian nghỉ ngơi, "hâm nóng" tình cảm với Justin Trudeau sau khi kết thúc tour diễn Euro Summer Festival. Tuy nhiên, điều thu hút mọi ánh nhìn không phải khung cảnh xa hoa hay chiếc du thuyền sang trọng, mà chính là màn chăm sóc bạn gái đầy ngọt ngào của ông Justin Trudeau. Trong lúc cả hai thư giãn trên du thuyền, Justin Trudeau đã cẩn thận thoa kem chống nắng cho Katy Perry. Hành động tự nhiên nhưng vô cùng thân mật này của bạn trai dành cho nữ ca sĩ đình đám nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến cho rằng cặp đôi đang ở giai đoạn yêu đương mặn nồng nhất.

Justin Trudeau và Katy Perry đang đi nghỉ dưỡng tại miền Nam nước Pháp. Ảnh: BACKGRID.

Nữ ca sĩ trông rất thanh lịch, quyến rũ khi diện chiếc váy màu xanh nhạt ôm sát cơ thể và đi giày cao gót. Ảnh: BACKGRID.

Ông Justin Trudeau thoa kem chống nắng cho Katy Perry. Hành động thân mật của cặp đôi diễn ra ngay giữa chốn đông người. Ảnh: BACKGRID.

Sau khi cập bến, cặp đôi tiếp tục bị bắt gặp tản bộ, chụp ảnh selfie trên cầu cảng và bãi biển. Nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt đầy tình cảm mà họ dành cho nhau khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng nhận xét Justin Trudeau và Katy Perry ngày càng mặn nồng, bởi từ ánh mắt, nụ cười đến từng cử chỉ chăm sóc đều toát lên sự ngọt ngào khó giấu. Thậm chí, không ít người còn đùa rằng: "Đến việc bôi kem chống nắng, cặp đôi cũng khiến người khác không thể chịu nổi, ai xem cũng phải đỏ mặt!". Không ít khán giả còn hài hước cho rằng với trình phát cẩu lương này, Katy Perry và Justin Trudeau đi đến đâu cũng sẽ chiếm trọn spotlight đến đó. Tuy nhiên, cũng có người khuyên cựu Thủ tướng Canada không nên có hành động thân mật quá mức với bạn gái ở nơi công cộng.

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang đắm chìm trong tình yêu. Ảnh: BACKGRID

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada vướng nghi vấn hẹn hò vào 8/2025. Khi đó, tờ TMZ tung ảnh họ đi ăn tại 1 nhà hàng sang trọng ở Montreal, Canada. Trong lúc dân tình còn đang đồn đoán, Justin Trudeau đã không ngần ngại tới xem concert của Katy Perry để ủng hộ. Mối quan hệ bất ngờ của 2 nhân vật tưởng chừng không liên quan đến nhau khiến cả thế giới chấn động. Đến tháng 12/2025, Katy Perry chính thức "trao danh phận" cho Justin Trudeau khi chia sẻ khoảnh khắc thân mật bên bạn trai trong chuyến đi Tokyo (Nhật Bản). Đầu tháng 6, họ đã công khai sánh đôi trên thảm đỏ Liên hoan phim Tribeca 2026 tại New York (Mỹ).

Sau đó, Justin Trudeau hộ tống Katy Perry đi biểu diễn lễ khai mạc World Cup 2026. Sau kết thúc tiết mục, nữ ca sĩ đã chạy vội khỏi sân khấu, tiến thẳng tới khu vực đường pitch ôm hôn bạn trai thắm thiết. Không dừng lại ở đó, cả hai còn nắm tay nhau không rời khi cùng theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay trong khuôn khổ bảng D World Cup 2026. Một chi tiết đáng chú ý khác được netizen phát hiện là Katy Perry đã cài huy hiệu cờ Mỹ - Canada trên trang phục biểu diễn của mình, như ngầm khẳng định mối quan hệ tình cảm gắn bó giữa cô và Justin Trudeau.

Theo các nguồn tin, Katy Perry yêu say đắm bạn trai cựu Thủ tướng Canada: "Katy không ngờ mình lại rung động nhanh đến vậy. Nhưng Justin có tất cả những gì cô ấy mong muốn ở một người bạn đời. Anh ấy hài hước, lịch thiệp, quyến rũ và luôn khiến Katy cảm thấy được quan tâm".

Khoảnh khắc tình tứ của Katy Perry và Justin Trudeau chiếm trọn sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu khi nắm tay tình tứ trên khán đài World Cup 2026. Ảnh: X

Nguồn: Page Six