Bạn trai cũ Trương Ngọc Ánh lộ diện sau 1 năm mất tăm bí ẩn

Đây là lần đầu tiên Anh Dũng xuất hiện sau khi "đóng băng" trang cá nhân.

Diễn viên Anh Dũng từng là cái tên được nhắc đến nhiều khi công khai chuyện tình với Trương Ngọc Ánh. Dù chênh lệch 14 tuổi, cả hai nhiều lần chia sẻ luôn tìm thấy sự đồng điệu trong cuộc sống lẫn công việc. Tuy nhiên, khoảng hơn một năm trở lại đây, Anh Dũng bỗng dưng không xuất hiện ở các sự kiện giải trí, lui về ở ẩn, không cập nhật MXH. Bài đăng gần nhất trên Facebook của Anh Dũng là vào tháng 6/2024.

Sự lặn mất tăm của Anh Dũng kéo theo những lời đồn đoán, suy diễn trên các diễn đàn mạng. Cho đến mới đây, Anh Dũng bất ngờ xuất hiện trong clip của Trần Nhậm. Theo đó, nam diễn viên đã đu trend nhép theo lời bài hát cùng đàn em. Đây là lần đầu sau hơn 1 năm, Anh Dũng xuất hiện trên mạng xã hội. Có thể thấy, hiện tại nam diễn viên để tóc ngắn gọn gàng và gần như không thay đổi nhiều về ngoại hình so với trước. Anh Dũng có biểu cảm khá điềm tĩnh, thoải mái.

Anh Dũng lần đầu lộ diện, vui vẻ đu trend cùng đàn em sau 1 năm "mất tích"

Diện mạo hiện tại của anh cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi vẫn giữ phong độ, gương mặt gần như không thay đổi

Tình hình hiện tại của Anh Dũng

Anh Dũng được biết đến là một trong những nam diễn viên thực lực của màn ảnh Việt. Sau vai Thanh trong Sống chung với mẹ chồng , anh liên tục góp mặt ở nhiều dự án truyền hình và điện ảnh, đồng thời được chú ý nhiều hơn khi công khai hẹn hò với Trương Ngọc Ánh. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, cả hai còn nhiều lần hỗ trợ nhau trong công việc, cùng xuất hiện tại các sự kiện và dành những lời nhận xét tích cực về đối phương.

Khoảng tháng 3/2024, chuyện tình của Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng bất ngờ vướng nghi vấn rạn nứt. Nguyên nhân xuất phát từ việc cặp đôi không còn thường xuyên đồng hành tại các sự kiện như trước. Đặc biệt, tại Miss Earth 2023 - cuộc thi do Trương Ngọc Ánh giữ vai trò quan trọng trong ban tổ chức nhưng Anh Dũng vắng mặt. Chi tiết này nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng bởi trước đó, nam diễn viên gần như luôn đồng hành cùng bạn gái trong những cột mốc đáng nhớ.

Trước khi Trương Ngọc Ánh dính ồn ào, cả hai đã lộ hint toang

Không chỉ vậy, trên mạng xã hội, Trương Ngọc Ánh cũng dần không còn chia sẻ những khoảnh khắc có Anh Dũng. Từ các buổi gặp gỡ bạn bè, dịp Tết Nguyên đán đến Valentine hay Quốc tế Phụ nữ 8/3, nữ diễn viên đều xuất hiện một mình hoặc bên người thân, bạn bè. Điều này càng khiến những đồn đoán về việc cả hai "đường ai nấy đi" lan truyền mạnh mẽ, dù người trong cuộc suốt thời gian dài không lên tiếng.

Phải đến tháng 7/2025, Trương Ngọc Ánh mới có động thái được nhiều người cho là ngầm xác nhận tình trạng độc thân. Trên trang cá nhân, cô đăng tải bức ảnh chụp cùng một người bạn kèm dòng trạng thái: "Hai chị em độc thân ở với nhau, vậy cũng vui nhỉ". Đáng chú ý, khi một cư dân mạng bình luận: "Chúc nàng tìm được nửa yêu thương", nữ diễn viên thẳng thắn đáp lại: "Khó nàng ơi". Màn tương tác này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được xem như lần hiếm hoi Trương Ngọc Ánh trực tiếp đề cập đến chuyện tình cảm sau nhiều tháng vướng tin đồn chia tay.

Trương Ngọc Ánh từng xác nhận độc thân sau thời gian hẹn hò Anh Dũng

Trương Ngọc Ánh vướng ồn ào pháp lý vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận trên trang cá nhân Anh Dũng, bài đăng gần nhất của nam diễn viên được chia sẻ vào khoảng tháng 6/2024. Kể từ đó đến nay, Anh Dũng gần như "đóng băng" mọi hoạt động trên mạng xã hội. Không cập nhật hình ảnh mới, không chia sẻ cuộc sống hay các dự án nghệ thuật như trước, nam diễn viên cũng hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Sự "biến mất" kéo dài hơn một năm của Anh Dũng khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò.

Từ sau khi Trương Ngọc Ánh gặp biến cố, Anh Dũng cũng hạn chế xuất hiện

Ảnh: FBNV