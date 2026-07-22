Bàn tay cong vẹo, tím sẫm nhìn mà sợ của mỹ nam 14 triệu fan

Tình trang sức khỏe đáng báo động của mỹ nam này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Tình trạng hai bàn tay của Keonho đang khiến người hâm mộ đặc biệt lo lắng. Trước đó, ngày 15/7, BIGHIT MUSIC thông báo nam idol bị ngã và chống cả hai tay xuống đất trong tư thế không thuận lợi. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị gãy xương ở khu vực quanh ngón út của cả hai bàn tay, phải bó bột, đeo nẹp và hạn chế vận động hai cánh tay.

Tình trạng hai bàn tay của Keonho đang khiến người hâm mộ đặc biệt lo lắng

Chấn thương xảy ra chỉ vài ngày trước hai đêm concert của CORTIS tại Incheon vào ngày 18 và 19/7. Trong hai đêm concert, Keonho xuất hiện với cả hai bàn tay được bó bột. Anh không thực hiện đầy đủ những phần vũ đạo cần sử dụng cánh tay, nhưng vẫn liên tục di chuyển qua nhiều khu vực sân khấu, chạy, nhún người và tương tác cùng các thành viên. Một số thời điểm, nam idol còn tham gia các chuyển động chung thay vì ngồi cố định trong suốt chương trình.

Những hình ảnh này nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ sau concert. Nhiều ý kiến cho rằng Keonho vẫn vận động khá nhiều dù vừa bị gãy xương ở cả hai bàn tay. Một bộ phận khán giả đặt câu hỏi liệu việc liên tục di chuyển trong hai ngày biểu diễn có ảnh hưởng đến quá trình hồi phục hay không.

Keonho biểu diễn với hai bàn tay bị băng bó

Người hâm mộ lo lắng với hình ảnh bàn tay hiện tại của Keonho

Đáng chú ý, một số hình ảnh cận cảnh cho thấy phần ngón tay lộ ra bên ngoài lớp bột của Keonho có màu sẫm. Người hâm mộ liên tục hỏi về tình trạng sưng và khả năng tuần hoàn máu ở khu vực bị thương. Giữa lúc tranh luận chưa dừng lại, một đoạn livestream của CORTIS cũng được chia sẻ trở lại. Khi các thành viên cùng thực hiện động tác chào kiểu quân đội, Keonho cho biết bàn tay của mình không thể xòe thẳng. Những người đứng bên cạnh lập tức giải thích rằng em út của nhóm đang gặp chấn thương ở tay.

Chi tiết này khiến người hâm mộ tiếp tục đào lại những hình ảnh của Keonho từ tháng 6. Theo các bài đăng trong cộng đồng fan, bàn tay của nam idol khi ấy đã có biểu hiện bất thường sau một sự cố được cho là xảy ra trong lúc tập vũ đạo. Keonho từng xuất hiện với băng quấn và đai bảo vệ ở tay. Tuy nhiên, trong một số lịch trình, anh sử dụng thiết bị bảo vệ không liên tục. Hình dáng bàn tay của nam idol cũng bị nhận xét có điểm khác thường, đặc biệt khi anh cố gắng duỗi hoặc xòe các ngón tay. Một số tài khoản cho rằng Keonho đã va tay vào vật cứng trong quá trình tập luyện và chỉ được đưa đi kiểm tra sau khi tình trạng bắt đầu được bàn tán.

Tay của Keonho liên tục gặp tình trạng chấn thương

Việc các sự cố liên quan đến bàn tay liên tục xảy ra trong thời gian ngắn khiến người hâm mộ đặc biệt lo lắng. Keonho mới 17 tuổi, trong khi lịch trình biểu diễn của CORTIS đòi hỏi cường độ vận động lớn. Vũ đạo của nhóm thường sử dụng nhiều chuyển động ở tay, vai và yêu cầu các thành viên liên tục thay đổi đội hình. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ yêu cầu BIGHIT MUSIC để Keonho có đủ thời gian điều trị, hạn chế các hoạt động cần vận động mạnh và cập nhật rõ ràng hơn về tình trạng phục hồi. Một số fan cũng phản đối những bình luận từng thúc giục nam idol đứng dậy hoặc nhảy nhiều hơn dù anh đã xuất hiện với hai tay bó bột.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ yêu cầu BIGHIT MUSIC để Keonho có đủ thời gian điều trị, hạn chế các hoạt động cần vận động mạnh và cập nhật rõ ràng hơn về tình trạng phục hồi

Keonho tên đầy đủ là Ahn Geon Ho, sinh ngày 14/2/2009 và là em út CORTIS. Trước khi trở thành idol, anh từng theo đuổi bơi lội và có ý định phát triển theo hướng vận động viên. Năm 2021, khi đang học lớp 6, Keonho được tuyển trạch viên BIGHIT MUSIC phát hiện rồi chuyển sang quá trình đào tạo thanh nhạc, vũ đạo và kỹ năng trước ống kính. Keonho ra mắt cùng CORTIS vào ngày 18/8/2025. Chỉ chưa đầy một năm hoạt động, nhóm nam đầu tiên của BIGHIT MUSIC sau TXT đã nhanh chóng thu hút lượng người theo dõi lớn. EP đầu tay từng lọt top 20 Billboard 200, trong khi What You Want và GO! liên tục được chia sẻ, giúp tên tuổi 5 thành viên mở rộng ngay từ những tháng đầu ra mắt. Tính đến hiện tại CORTIS đang được nhận định là một trong những tân binh nổi tiếng nhất. Tài khoản Instagram của nhóm đã ghi nhận hơn 14 triệu follow dù ra mắt chưa tới một năm.

Trong đội hình CORTIS, Keonho là một trong những gương mặt hút fan nhất. Ngoại hình sáng, nụ cười rộng cùng loạt khoảnh khắc sân khấu giúp nam idol thường xuyên xuất hiện trên TikTok, Threads và các diễn đàn giải trí. Tại Việt Nam, anh còn được người hâm mộ gọi bằng biệt danh “Kẹo Nho”.

CORTIS vừa hoàn thành 2 đêm concert tại Seoul

CORTIS vừa hoàn thành hai đêm concert mở màn tại Incheon và đang chuẩn bị bước vào các chặng lưu diễn tiếp theo. Giữa lúc nhóm có lịch trình biểu diễn liên tục, tình trạng hai bàn tay của Keonho càng khiến người hâm mộ lo lắng. Nam idol 17 tuổi liên tiếp gặp chấn thương, phải bó bột cả hai bên nhưng vẫn xuất hiện trong concert, trong khi BIGHIT MUSIC chưa đưa ra cập nhật mới về thời gian hồi phục.

Ảnh: CORTIS/ X