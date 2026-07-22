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Bán tải điện tiền tỷ gãy đôi sau tai nạn liên hoàn 10 xe

Lê Tuấn
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Hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc bán tải điện Tesla Cybertruck bị xé đôi sau vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng giữa 10 phương tiện tại Mỹ.

Vụ việc xảy ra vào chiều 19/7 (giờ địa phương) tại Silver Spring, Maryland, Mỹ. Theo thông tin ban đầu, một xe tải chở đồ chuyển nhà được cho là đã mất lái trước khi lao vào dòng phương tiện đang lưu thông phía trước.

Giới chức địa phương cho biết vụ tai nạn liên quan đến ít nhất 10 phương tiện. Lực lượng cứu hỏa đã phải giải cứu nhiều người bị mắc kẹt bên trong các xe bị hư hỏng sau va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 10 ô tô tại Mỹ khiến nhiều xe hư hỏng nặng. Ảnh: MyDrone

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường, các phương tiện nằm chắn ngang ở nhiều vị trí khác nhau. Một chiếc SUV màu đen bị lật nghiêng phía sau xe tải, trong khi một chiếc SUV khác bị hư hỏng nặng ở phần hông sau cú va chạm.

Tuy nhiên, chiếc Tesla Cybertruck mới là phương tiện gây chú ý nhất. Sau cú va chạm mạnh, khoang lái và phần thùng xe phía sau bị tách rời hoàn toàn, để lộ nhiều dây cáp điện cao áp.

Chiếc bán tải điện đắt tiền bị gãy đôi sau tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: WTOP/Fox 5 Washington DC

Tại Mỹ, bán tải điện Tesla Cybertruck có giá khởi điểm 69.990 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng). Mẫu xe này từng được đưa về Việt Nam thông qua một đơn vị nhập khẩu tư nhân tại TPHCM.

Trở lại với vụ việc tại Mỹ, dù hiện trường cho thấy mức độ hư hỏng rất nghiêm trọng, giới chức cho biết không có trường hợp nào bị thương nặng hoặc tử vong. Có 10 nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và điều trị các chấn thương nhẹ, trong đó có 3 trẻ em.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân khiến xe tải mất kiểm soát cũng như các yếu tố liên quan dẫn đến vụ tai nạn.

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