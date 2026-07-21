Dàn cảnh bắt ghen để uy hiếp, cướp 9,9 triệu đồng của bạn, vợ chồng Văn Công Mới cùng 4 đồng phạm đã bị Công an TP Cần Thơ khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Văn Công Mới (sinh năm 1997), Trần Ngọc Lành (sinh năm 1997), Trần Quốc Toản (sinh năm 1990), Phạm Trọng Phúc (sinh năm 2003), Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1992) và Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 1992, cùng trú tại tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Văn Công Mới là bạn bè với bị hại N.H.Đ, tuy nhiên bị hại Đ hay nhắn tin rủ vợ của Văn Công Mới đi nhà nghỉ, vợ của đối tượng Mới không đồng ý nên nói việc này với Mới. Từ đó đối tượng Mới nảy sinh ý định cùng vợ và nhóm bạn bàn bạc, thống nhất dựng lên một màn kịch “bắt quả tang ngoại tình”. Các đối tượng chủ động sắp đặt, dụ bị hại đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, sau đó giả danh việc “bắt ghen”, dùng vũ lực, đe dọa và lợi dụng tâm lý lo sợ của bị hại để uy hiếp tinh thần, buộc giao tài sản.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an.

Ngày 9/7, khi bị hại đến điểm hẹn theo sự sắp đặt của các đối tượng, cả nhóm đã khống chế, đe dọa sẽ phát tán thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội nếu không giao tiền. Trước sự uy hiếp, bị hại buộc phải giao số tiền 9.900.000 đồng. Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, truy xét các đối tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ các đối tượng liên quan đã bị triệu tập, làm việc và bắt giữ, qua đó nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát cảnh sát điều tra, đối tượng Mới khai nhận do tức giận, ghen tuông nên nảy sinh ý định dàn cảnh cùng đồng bọn bắt ghen quả tang vợ và bị hại Đ nhằm mục đích uy hiếp để chiếm đoạt tài sản. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng cùng tiêu xài hết.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Văn Công Mới, Trần Ngọc Lành, Trần Quốc Toản, Phạm Trọng Phúc, Nguyễn Chí Tâm và Nguyễn Thanh Long để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân không tự ý giải quyết các mâu thuẫn cá nhân bằng những hành vi trái pháp luật. Mọi hành vi lợi dụng việc “bắt ghen”, dàn dựng tình huống, dùng vũ lực, đe dọa hoặc uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi bị đe dọa, ép buộc giao tài sản hoặc bị uy hiếp bằng việc phát tán thông tin, hình ảnh, người dân cần bình tĩnh, không thỏa hiệp, đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được bảo vệ và xử lý kịp thời. Khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản hoặc các hành vi vi phạm pháp.