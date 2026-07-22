Bán nhà bị 'hớ', chủ cũ giấu đầy xác gà thối trong trần thạch cao để trả thù

Cho rằng giá bán nhà quá rẻ, chủ cũ cay cú trả thù người mua bằng cách nhét nhiều con gà chết vào trần thạch cao các phòng, khiến ngôi nhà bốc mùi khủng khiếp.

Sự việc hy hữu xảy ra tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy (Trung Quốc) khi cô Dương, người vừa hoàn tất thủ tục mua lại một căn hộ cũ, đến nhận nhà vào đầu tháng 7. Ngay khi mở cửa bước vào, cô đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bao trùm toàn bộ không gian sống.

Trong quá trình làm vệ sinh căn hộ, cô Dương bàng hoàng phát hiện những giọt chất lỏng màu đỏ liên tục rỉ xuống từ trần nhà. Khi quyết định dỡ phần trần thạch cao để kiểm tra nguyên nhân, cô phát hiện bên trong cất giấu xác một con gà đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra các khu vực khác, gia chủ phát hiện thêm nhiều xác gà chết bị nhét rải rác ở trần thạch cao phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, bên trong các bộ đèn chùm trang trí và ngay dưới gầm đệm giường ngủ. Hiện tượng bốc mùi nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sống và tâm lý của người mua.

Cô Dương tìm thấy nhiều xác gà trên trần nhà. (Ảnh: DHN)

Theo thông tin từ Dahenews, nguồn cơn của vụ việc xuất phát từ quá trình giao dịch diễn ra trước đó. Ngày 11/5, cô Dương ký hợp đồng mua lại căn hộ này thông qua một công ty môi giới bất động sản địa phương. Văn bản hợp đồng ghi rõ chủ cũ phải bàn giao toàn bộ thiết bị điện gia dụng hiện có theo hiện trạng căn nhà.

Tuy nhiên, sau khi ký kết, người bán lại cho rằng mức giá thỏa thuận quá rẻ so với chi phí đầu tư trang trí và giá trị đồ dùng thiết bị. Người này tự ý tháo dỡ và chuyển toàn bộ thiết bị điện ra khỏi căn hộ.

Do sự vi phạm cam kết này, cô Dương kiên quyết từ chối nhận nhà. Sau khi đơn vị trung gian đứng ra can thiệp và hòa giải, chủ cũ mới chấp nhận hoàn trả tài sản, nhưng liên tục thể hiện thái độ gay gắt và phàn nàn về khoản tiền mà người này cảm thấy bị “lỗ” trong giao dịch.

Ngay dưới đệm cũng có nhiều xác gà bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cô Dương. (Ảnh: DHN)

Ngay sau khi phát hiện các xác động vật bị giấu trong nhà, cô Dương đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an địa phương. Tuy nhiên, người chủ cũ luôn từ chối gặp mặt đối chất và phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến hành vi cố tình hủy hoại môi trường sống của căn hộ. Phía cảnh sát ghi nhận hiện trường và hướng dẫn người mua các thủ tục khởi kiện dân sự để giải quyết tranh chấp.

Đại diện công ty môi giới bất động sản thực hiện giao dịch đánh giá hành vi của bên bán là không chấp nhận được và vi phạm luật giao dịch thương mại. Đơn vị này khẳng định nếu người bán không hài lòng với mức giá thì hoàn toàn có quyền từ chối ký hợp đồng ngay từ đầu, thay vì thực hiện các hành động gây thiệt hại cho bên mua sau khi hoàn tất thủ tục.

Nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng, đơn vị môi giới cam kết sẽ cung cấp toàn bộ hồ sơ hợp đồng, chứng cứ giao dịch cùng nhật ký trao đổi giữa các bên để hỗ trợ cô Dương thực hiện các thủ tục khởi kiện ra tòa án.

(Nguồn: Dahenews)