Bán 'lạc' kiểu BMW: Bắt khách hàng mua ốp đá nội thất với giá gần 30 triệu đồng để nhận xe sớm

BMW "bắt" người dùng phải mua một option tuỳ chọn trong nội thất nếu muốn được nhận xe sớm trong năm nay.

Ngay từ khi ra mắt, BMW X5 thế hệ mới đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều với thiết kế ngoại thất theo ngôn ngữ Neue Klasse. Tuy nhiên, không chỉ diện mạo bên ngoài, một chi tiết nhỏ trong khoang lái cũng đang thu hút sự chú ý khi BMW yêu cầu tất cả khách hàng đặt mua xe ở giai đoạn đầu phải trả thêm tiền cho gói trang trí nội thất sử dụng đá phiến tự nhiên.

Theo cấu hình trực tuyến của BMW tại châu Âu, mọi chiếc X5 xuất xưởng trong thời gian đầu đều mặc định đi kèm gói Individual Clear & Bold có giá 950 euro, tương đương khoảng 28,9 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay. Người mua không thể loại bỏ gói trang bị này khi chọn xe.

Gói Individual Clear & Bold bổ sung một dải đá phiến tự nhiên mỏng trên bệ trung tâm, bao quanh cụm điều khiển cần số mới. Theo BMW, đây là mẫu xe thương mại đầu tiên trên thế giới sử dụng đá phiến thật làm vật liệu trang trí nội thất. Hãng cho rằng chất liệu này tạo cảm giác tự nhiên hơn so với các bề mặt sơn đen bóng vốn thường bị chê vì dễ bám dấu vân tay và trầy xước.

Không chỉ có chi tiết bằng đá, gói trang bị này còn đi kèm các nút điều chỉnh ghế trên cửa và một số phím chức năng trên bệ trung tâm được hoàn thiện bằng pha lê.

Dù vậy, mức giá 950 euro cho một số chi tiết trang trí nhỏ vẫn khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Con số này tương đương khoảng 1% giá khởi điểm của BMW X5 tại Đức, vốn ở mức 95.750 euro (khoảng 2,92 tỷ đồng).

Tin vui cho những khách hàng không muốn chi thêm khoản tiền này là BMW dự kiến bắt đầu sản xuất các phiên bản X5 không có gói Individual Clear & Bold từ tháng 12 năm nay. Điều đó đồng nghĩa người mua sẽ phải chờ thêm vài tháng nếu muốn bỏ tùy chọn này.

Bên cạnh câu chuyện về vật liệu nội thất, BMW X5 thế hệ mới cũng đánh dấu bước chuyển lớn của dòng SUV hạng sang này khi được phát triển theo định hướng "không phụ thuộc vào một loại hệ truyền động". Trên cùng một nền tảng, BMW sẽ cung cấp nhiều lựa chọn động cơ khác nhau để phù hợp với từng thị trường.

Ở thời điểm ra mắt, BMW X5 2026 có các phiên bản động cơ xăng và diesel, trong đó bản X5 40 sử dụng động cơ I6 3.0L tăng áp kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, cho công suất 394 mã lực. Danh mục xe còn có hai phiên bản plug-in hybrid. Bản X5 50e AWD sở hữu tổng công suất 483 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm, trong khi X5 M60e mạnh tới 612 mã lực và 800 Nm.

BMW cũng lần đầu giới thiệu iX5 chạy hoàn toàn bằng điện với hai mô-tơ, công suất 570 mã lực và mô-men xoắn 804 Nm. Trong tương lai, hãng sẽ tiếp tục bổ sung phiên bản động cơ V8 hiệu năng cao cũng như biến thể chạy pin nhiên liệu hydro, giúp X5 trở thành một trong những mẫu SUV hiếm hoi trên thị trường có đầy đủ các lựa chọn từ động cơ đốt trong, hybrid, plug-in hybrid, thuần điện đến hydro.