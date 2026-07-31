Bán hai căn nhà cứu chồng mắc ung thư hiếm gặp: "Chỉ mong anh ở bên mẹ con tôi thật lâu"

Đôi khi, tài sản lớn nhất của một gia đình không nằm ở những ngôi nhà hay của cải, mà là sự hiện diện của người mình yêu thương.

Có những biến cố khiến con người đánh mất tất cả. Nhưng cũng có những biến cố giúp người ta nhận ra điều quý giá nhất trong cuộc đời chưa bao giờ là tiền bạc hay tài sản, mà là được ở bên những người mình yêu thương.

Đó là câu chuyện của chị Phương Thảo (sinh năm 1990) và anh Khương Nguyễn (sinh năm 1993) - một hành trình hơn 11 năm hôn nhân được viết nên bằng tình yêu, sự hy sinh và niềm tin chưa từng tắt.

Hai vợ chồng kết hôn vào năm 2014. Trải qua không ít lần kinh doanh thất bại, hai vợ chồng cùng nhau gây dựng cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Những nỗ lực ấy rồi cũng được đền đáp khi gia đình dần ổn định, có hai cậu con trai kháu khỉnh và sau nhiều năm tích cóp đã sở hữu 3 căn nhà tại TP.HCM. Tưởng chừng cuộc sống đang bước sang một chương mới đầy hy vọng thì biến cố bất ngờ ập đến.

Căn bệnh hiếm gặp ập đến với người chồng

Năm 2017, khuôn mặt anh Khương bất ngờ sưng to. Ban đầu, cả gia đình chỉ nghĩ anh bị đau răng. Khi tình trạng ngày càng nghiêm trọng, anh được đưa đi cấp cứu và phải phẫu thuật khẩn cấp.

Sau ca mổ đầu tiên, bác sĩ thông báo anh mắc một loại u ác tính hiếm gặp, phát triển rất nhanh và gần như không có phương pháp điều trị đặc hiệu. Khối u mọc đến đâu, chỉ có thể cắt bỏ đến đó.

Gần một năm sau sau ca phẫu thuật đầu tiên, khối u tái phát. Hai vợ chồng rong ruổi khắp nơi, thử nhiều phương pháp từ thuốc nam, thuốc bắc đến đông y nhưng đều không hiệu quả. Khi quay lại Tây y, khối u đã phát triển quá lớn, lan đến những vị trí khó can thiệp và bệnh viện từ chối tiếp nhận điều trị.

Không chấp nhận đầu hàng, chị Thảo tìm đến tận nhà vị bác sĩ mổ cho chồng lần đầu, ngày nào cũng kiên trì thuyết phục. Cuối cùng, sự chân thành của chị đã khiến bác sĩ đồng ý thực hiện ca phẫu thuật thứ hai.

Ca mổ giúp giữ lại sự sống cho anh Khương nhưng cũng khiến anh phải cắt bỏ gần một nửa khuôn mặt. Ngoại hình thay đổi, giọng nói biến dạng khiến anh rơi vào khủng hoảng, từng có thời gian tự nhốt mình trong phòng vì mặc cảm.

"Ít nhất anh vẫn còn ở đây"

Trong khi đó, với chị Thảo, điều quan trọng nhất vẫn là: "Ít nhất anh vẫn còn ở đây" . Chị cùng chồng từng bước học cách chấp nhận hiện thực, chữa lành những tổn thương tinh thần và tiếp tục đồng hành cùng nhau.

Biến cố chưa dừng lại. Một thời gian sau, chị Thảo thấy chồng thường xuyên nheo mắt nhưng anh chỉ nói mình bị cận nên nhìn không rõ. Anh vẫn lái xe, đưa vợ đi làm và cố gắng phụ giúp công việc như bình thường.

Đến khi đi khám, bác sĩ mới phát hiện một bên mắt của anh đã mất hoàn toàn thị lực. Chị Thảo bật khóc vì tự trách bản thân không nhận ra điều đó sớm hơn.

Anh Khương chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh sợ nếu em biết thì sẽ không cho anh tiếp tục phụ em". Bởi khi ấy, chị Thảo đang gánh vác gần như toàn bộ kinh tế gia đình.

Sau ca phẫu thuật bảo vệ con mắt còn lại, gia đình lại nhận thêm một tin dữ: khối u đã chuyển thành một dạng ung thư cực kỳ hiếm gặp. Các bác sĩ cho biết không thể tiếp tục phẫu thuật, giải pháp còn lại chỉ là hóa trị và xạ trị để làm chậm sự phát triển của bệnh.

Tuy nhiên, phương pháp này có nguy cơ khiến anh mất luôn thị lực ở con mắt còn lại. Anh Khương từng từ chối điều trị. Bởi với anh, được nhìn thấy vợ và các con mỗi ngày mới là điều quý giá nhất.

Nhưng chị Thảo cũng không thể chấp nhận mất chồng. Chị kiên trì động viên: "Anh hãy cố gắng vì các con, vì em vẫn luôn chờ anh". Cuối cùng, anh đồng ý bước tiếp trên hành trình điều trị đầy gian nan.

Bán hai căn nhà cứu chồng ung thư hiếm gặp: "Chỉ mong anh ở bên mẹ con tôi thật lâu"

Khi biết tại Hàn Quốc có phác đồ điều trị phù hợp hơn, gia đình quyết định sang nước ngoài chữa bệnh. Để có kinh phí, chị Thảo đã bán đi 2 trong 3 căn nhà mà hai vợ chồng dành nhiều năm mới gây dựng được.

Đến nay, tổng chi phí điều trị, thuốc men và sinh hoạt tại Hàn Quốc đã lên tới khoảng 5 tỷ đồng. Mỗi ngày, viện phí cùng các khoản sinh hoạt dao động khoảng 30-40 triệu. Đó là con số khiến bất kỳ gia đình nào cũng phải chùn bước.

Nhưng với chị Thảo, tiền bạc chưa bao giờ quan trọng bằng cơ hội giữ người chồng của mình ở lại. Chị vừa điều hành công việc kinh doanh tại Việt Nam, vừa liên tục bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc để chăm sóc chồng trong suốt quá trình điều trị.

Có những ngày gần như không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng chị chưa từng nghĩ đến việc dừng lại. Chị từng chia sẻ đầy xúc động: "Mình sẽ tiếp tục khi còn đủ sức làm việc. Chỉ mong anh ở bên ba mẹ con thật lâu".

Điều chị Thảo luôn nhắc với chồng không phải là tiền bạc hay bệnh tật, mà là tinh thần.

Chị luôn động viên anh: "Anh phải cố gắng vì phía sau còn có các con. Em cũng luôn chờ anh". Đối với chị, chỉ cần mỗi sáng thức dậy vẫn được nhìn thấy chồng nằm bên cạnh, vẫn được nghe tiếng cười của gia đình thì mọi khó khăn đều xứng đáng.

11 năm hôn nhân và một phép màu mang tên tình yêu

Năm 2026 đánh dấu 11 năm ngày cưới của vợ chồng chị Phương Thảo và anh Khương Nguyễn. Sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư hiếm gặp, anh Khương vẫn đang kiên trì điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Anh vẫn ở bên vợ, vẫn đồng hành trong công việc khi sức khỏe cho phép và cùng chị chăm sóc hai cậu con trai.

Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng điều khiến câu chuyện của họ trở nên đặc biệt không chỉ là những khoản viện phí hàng tỷ đồng hay những căn nhà đã bán đi, mà chính là tình yêu chưa từng bị khuất phục trước nghịch cảnh.

Bởi đôi khi, tài sản lớn nhất của một gia đình không nằm ở những ngôi nhà hay của cải, mà là sự hiện diện của người mình yêu thương.

Và với chị Phương Thảo, mọi sự hy sinh đều chỉ đổi lấy một điều giản dị: "Chỉ mong anh ở bên mẹ con mình thật lâu".

(Nguồn: Chuyện của Thảo)

