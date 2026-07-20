Bạn gái xuống sân hôn Lamine Yamal sau vô địch World Cup

Mẹ của Lamine Yamal, bà Sheila Ebana, có mặt trên sân để chúc mừng con trai sau chức vô địch. Bà cùng gia đình đã đồng hành với Yamal trong hành trình World Cup 2026. Trước đây, cầu thủ sinh năm 2007 nhiều lần chia sẻ niềm hạnh phúc lớn nhất với anh là chứng kiến mẹ và em trai có cuộc sống tốt đẹp hơn.