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Bamboo Airways xin lỗi, hoàn vé cho hành khách

Ánh Ngọc
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Sau nhiều ngày điều chỉnh lịch khai thác khiến nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng, Bamboo Airways chính thức gửi lời xin lỗi tới hành khách.

Tối ngày 28/7, Bamboo Airways phát đi thông báo chính thức gửi tới khách hàng, bày tỏ lời xin lỗi tới những hành khách có chuyến bay bị ảnh hưởng trong thời gian vừa qua do hãng điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Trong thông báo, Bamboo Airways cho biết hãng hiểu những thay đổi này đã gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của hành khách. Hãng nhận trách nhiệm về những bất tiện phát sinh, đồng thời cho biết đang tập trung nguồn lực để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Đối với các hành khách có chuyến bay bị ảnh hưởng, Bamboo Airways sẽ thực hiện hoàn vé. Hãng đã mở biểu mẫu đăng ký trực tuyến để hành khách cung cấp thông tin, đồng thời cho biết Trung tâm Chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận và xử lý các yêu cầu theo thứ tự đăng ký.

Theo Bamboo Airways, do số lượng yêu cầu phát sinh cùng lúc tăng cao, quá trình tiếp nhận và xử lý có thể kéo dài hơn so với thông thường. Tuy nhiên, hãng cam kết sẽ giải quyết toàn bộ yêu cầu nhận được và thực hiện đầy đủ trách nhiệm nhằm đảm bảo quyền lợi của hành khách theo quy định pháp luật.

Bamboo Airways cũng cho biết mọi thông tin chính thức liên quan đến các chuyến bay bị ảnh hưởng, quy trình hoàn vé cũng như các câu hỏi thường gặp đều được cập nhật trên kênh thông tin trực tuyến của hãng để hành khách tiện theo dõi.

Khép lại thông báo, Bamboo Airways một lần nữa gửi lời cáo lỗi tới khách hàng vì những bất tiện phát sinh và cảm ơn sự thông cảm, đồng hành của hành khách trong thời gian qua.

Trước đó, Bamboo Airways đã điều chỉnh kế hoạch khai thác, khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc thay đổi lịch trình.

Động thái phát đi thông báo xin lỗi và triển khai quy trình tiếp nhận yêu cầu hoàn vé được xem là bước đi nhằm giải quyết lượng lớn phản hồi từ khách hàng sau đợt điều chỉnh khai thác. Trong bối cảnh lượng yêu cầu tăng đột biến, thời gian xử lý có thể kéo dài, song hãng khẳng định sẽ tiếp nhận và giải quyết đầy đủ các trường hợp theo quy định hiện hành.

Bamboo Airways hiện là một trong những hãng hàng không nội địa của Việt Nam, khai thác các đường bay trong nước và quốc tế. Sau giai đoạn tái cơ cấu, hãng cho biết đang từng bước ổn định hoạt động, tập trung vào các đường bay trọng điểm và nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời tiếp tục tối ưu lịch khai thác để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

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