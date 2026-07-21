Bám trụ Hà Nội để con học "môi trường tốt nhất", sau vài năm tôi phải ngậm ngùi chọn trường rẻ nhất cho con!

Nghe bạn bè xôn xao kể chuyện đầu tư cho con học trường này, trung tâm nọ ở quê, chị Hiền chỉ biết cười khổ

Người ta vẫn nói rằng, cha mẹ nào cũng muốn dành cho con những điều tuyệt vời nhất. Với suy nghĩ đó, không ít gia đình ở các tỉnh lẻ đã gác lại cuộc sống êm đềm nơi quê nhà để lên Hà Nội lập nghiệp. Lý do lớn nhất thúc đẩy họ bước vào cuộc bươn chải nơi phố thị thường gói gọn trong hai từ: "Tương lai". Họ tin rằng chỉ có ở thủ đô, con trẻ mới được tiếp cận với hạ tầng giáo dục hiện đại, học trường tư thục chất lượng cao và giao tiếp tiếng Anh thành thạo từ bé. Nhưng thực tế áp lực chi tiêu nơi thành thị đôi khi lại dẫn người ta đến những khoảng lặng dở khóc dở cười.

Quyết tâm bám trụ thành phố lớn với suy nghĩ học ở thành phố mới tốt

Chị Phương Hiền (SN 1991, quê Thanh Hóa) là một trường hợp như thế. Quyết định rời quê lên Hà Nội sống và làm việc, mục tiêu lớn nhất của vợ chồng chị là tạo điều kiện cho các con có môi trường học tập vượt trội. Chị từng hình dung về những ngôi trường tư thục xanh mát, nơi con được học ngoại ngữ chuẩn quốc tế và phát triển toàn diện các kỹ năng. Thế nhưng, khi bước chân vào thực tế cuộc sống ở thủ đô, bài toán tài chính bắt đầu đổ ập xuống với hàng loạt khoản chi không tên.

Tại Hà Nội, mức sống đắt đỏ khiến đồng tiền kiếm được như "gió vào nhà trống". Ngoài tiền học của con, vợ chồng chị phải cân đong đo đếm từng khoản từ tiền thuê nhà, tiền ăn uống, sinh hoạt phí đến tích lũy dự phòng. Chi phí duy trì cuộc sống quá cao nhanh chóng kéo chị trở về với thực tại. Cuối cùng, để cân bằng thu chi, chị buộc phải chọn cho con một con đường học tập tiết kiệm nhất có thể: Học trường mầm non công lập.

Hiện tại, hai bé nhà chị đang theo học tại một trường mầm non công lập với chi phí khoảng 2,1 triệu đồng/tháng cho mỗi bé. Để con không quá thiệt thòi, chị đăng ký thêm cho con các lớp liên kết tại trường như võ, vẽ và tiếng Anh với tần suất 1 buổi/tuần. Tuy nhiên, nội dung các buổi học này cũng chỉ dừng lại ở mức "làm quen" chứ khó có thể đi sâu. Chị hiểu rõ nếu muốn con học bài bản hơn, sâu hơn hay theo đuổi các trung tâm bên ngoài thì nguồn ngân sách gia đình hoàn toàn không gánh nổi.

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Giấc mơ "đổi đời" cho con và cái nhìn khác khi trở về quê nhà

Sự trớ trêu càng lộ rõ trong đợt nghỉ lễ vừa rồi khi chị đưa các con về quê thăm gia đình. Ngồi cà phê tám chuyện cùng nhóm bạn cũ, chị mới ngộ ra nhiều điều. Mức sống ở quê rẻ hơn rất nhiều, giúp bạn bè chị giảm bớt áp lực về tiền nhà, tiền sinh hoạt. Nhờ đó, họ có thể mạnh tay đầu tư tài chính cho con học tập. Ở các tỉnh hiện nay, trường tư chất lượng cao mọc lên ngày càng nhiều, các trung tâm ngoại ngữ với giáo viên bản ngữ cũng phủ sóng khắp nơi. Trẻ em ở quê bây giờ được tiếp xúc với tiếng Anh từ rất sớm, phản xạ tự nhiên chứ không còn cảnh chỉ "ê a" theo sách giáo khoa như thế hệ 8x, 9x ngày trước.

Nghe bạn bè xôn xao kể chuyện đầu tư cho con học trường này, trung tâm nọ ở quê, chị Hiền chỉ biết cười khổ thốt lên: "Tao lên thành phố để con học môi trường tốt nhưng cuối cùng lại cho con học môi trường rẻ nhất".

Câu chuyện của chị Hiền thực ra không phải là hiếm gặp trong bối cảnh nhiều gia đình trẻ cố bám trụ lại các thành phố lớn. Nhiều bậc phụ huynh mang theo tâm lý "hy sinh đời bố, củng cố đời con", chấp nhận gánh nặng chi phí đắt đỏ với mong muốn con mình không bị tụt hậu. Tuy nhiên, định nghĩa về "môi trường giáo dục tốt" giờ đây đã thay đổi rất nhiều so với chục năm trước. Sự phát triển đồng đều của hạ tầng giáo dục địa phương đang dần xóa bỏ khoảng cách giữa tỉnh lẻ và thủ đô, khiến cho lợi thế địa lý không còn là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng học tập của trẻ.

Rốt cuộc, một môi trường phát triển lý tưởng cho con trẻ không đơn thuần nằm ở cái nhãn "thủ đô", mà nằm ở sự cân bằng bền vững. Khi cha mẹ bị kiệt sức bởi bài toán cơm áo gạo tiền nơi phố thị, khoản đầu tư cho con dễ rơi vào trạng thái nửa vời, dở dang. Thay vì gượng ép bản thân chạy theo những tiêu chuẩn đắt đỏ vượt quá tầm tay, việc nhìn nhận thực tế và tối ưu hóa nguồn lực tài chính gia đình mới là chìa khóa giúp con cái có được một nền tảng vững chắc và trọn vẹn nhất.