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Baifern bị sao nam xô ngã lăn quay ra đất, dàn sao hạng A loạn như "ong vỡ tổ"

DƯƠNG NAM
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Cảnh tượng không thể tin nổi trong hôn lễ Yaya Urassaya - Nadech Kugimiya đã khiến Baifern được réo gọi ầm ĩ khắp mạng xã hội.

Hôn lễ lần 3 của cặp đôi đình đám Yaya Urassaya - Nadech Kugimiya đã trở thành sự kiện phủ kín truyền thông và mạng xã hội Thái Lan trong những ngày vừa qua. Bên cạnh màn khoe sắc của dàn sao hạng A, công chúng còn dành sự quan tâm tới những ồn ào bên trong hôn lễ hoành tráng này.

Đáng chú ý, 1 đoạn clip ghi lại cảnh tranh cướp hoa cưới đầy hỗn loạn trong đám cưới mới đây đã trở nên viral trên khắp mạng xã hội. Mở đầu clip là cảnh cô dâu xinh đẹp Yaya tung hoa cưới về dàn khách mời. Không khó để nhận ra, bó hoa bay về gần vị trí Baifern Pimchanok đang đứng. Thế rồi nam MC kiêm diễn viên đình đám Pompam đột nhiên lao vào tranh cướp hoa cưới cho bằng được, thậm chí để giành lấy bó hoa mà anh đã làm cho Baifern ngã lăn quay ra đất trong sự ngỡ ngàng của dàn khách mời nữ. 2 mỹ nhân đình đám Bella Ranee - Pie Rinrada đứng ngay gần đó đã vội đỡ Baifern đứng dậy trong tình cảnh trớ trêu.

Khung cảnh nhốn nháo vẫn chưa kết thúc, Pompam ngay sau đó tiếp tục gây sốc tập 2 khi bỗng kéo mạnh tay Junji Junpitakchai (bạn gái Mario Maurer) tới gần chỗ cô dâu chú rể đang đứng rồi dí mạnh hoa cưới vào tay Junji trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của cô. Pompam bắt Junji phải nhận bó hoa cưới cho bằng được, như thể muốn ép cô phải nhanh chóng tổ chức hôn lễ với bạn trai lâu năm Mario Maurer.

Cộng đồng mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại màn giành giật hoa cưới đầy hỗn loạn trong hôn lễ Yaya - Nadech. Clip đã phô bày 1 cảnh tượng nhốn nháo không khác gì “đàn ong vỡ tổ”, khiến công chúng không tin nổi vào mắt mình. Baifern thậm chí còn ngã lăn quay ra đất. Nguồn: X


Baifern bị sao nam xô ngã lăn quay ra đất, dàn sao hạng A loạn như "ong vỡ tổ"- Ảnh 1.

Công chúng không tin nổi những hình ảnh nhốn nháo như vậy lại có thể xuất hiện trong đám cưới cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” Thái Lan. Ảnh: X

Baifern bị sao nam xô ngã lăn quay ra đất, dàn sao hạng A loạn như "ong vỡ tổ"- Ảnh 2.

Bella Ranee ngơ ngác, ngỡ ngàng trước hành động kém duyên của MC Pompam. Ảnh: X

Baifern bị sao nam xô ngã lăn quay ra đất, dàn sao hạng A loạn như "ong vỡ tổ"- Ảnh 3.
Baifern bị sao nam xô ngã lăn quay ra đất, dàn sao hạng A loạn như "ong vỡ tổ"- Ảnh 4.

Baifern là 1 trong những khách mời nữ nhận được sự quan tâm lớn nhất trong đám cưới của Nadech - Yaya tại Bangkok mới đây. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện chỉ trích tơi bời Pompam vì anh đã có hàng loạt hành động kém duyên trong hôn lễ Yaya - Nadech như thể muốn chiếm spotlight của cô dâu chú rể. Không chỉ hành xử lỗ mãng khiến Baifern ngã nhào ra đất, anh còn khiến bạn gái Mario Maurer lâm vào tình cảnh khó xử. Vốn dĩ việc tung hoa cưới là 1 hoạt động vui vẻ, đầy ý nghĩa nhưng chính sự thiếu ý thức của Pompam đã biến hoạt động được mong chờ trở thành cảnh tượng nhốn nháo, đáng quên trong đám cưới cặp đôi vàng Yaya - Nadech.

Được biết, đám cưới lần 3 của Yaya Urassaya - Nadech Kugimiya tại Bangkok đã trở thành sự kiện thu hút sự quan tâm lớn nhất tại Thái Lan trong những ngày vừa qua. Tiệc cưới tại Bangkok mới đây được đánh giá là vô cùng hoành tráng, với khoảng 1.000 khách mời tới chung vui, trong đó có nhiều nghệ sĩ và doanh nhân nổi tiếng xứ chùa vàng. Bên cạnh Lisa (BLACKPINK), sự kiện còn chứng kiến màn xuất hiện của Mario Maurer, Baifern Pimchanok, James Jirayu, Jeff Satur, Bella Ranee,...

Trong đám cưới thứ 3 vừa mới kết thúc, Yaya xuất hiện lộng lẫy với váy ren trắng cúp ngực, kết hợp khăn voan dài, còn Nadech lịch lãm với tuxedo đen và nơ cổ đồng màu. Trước đó, cặp đôi đình đám đã tổ chức 2 đám cưới ở Khon Kaen (Thái Lan) và Oslo (Na Uy).

Gây chú ý nhất trong dàn khách mời là Lisa. Cô diện đầm lụa vàng dáng dài, thiết kế trễ vai bất đối xứng, kết hợp trang sức tối giản và mái tóc dài buông tự nhiên. Được biết, Lisa và Yaya thân thiết khi cùng đảm nhận vai trò đại sứ Louis Vuitton, thường xuyên gặp gỡ tại các sự kiện của thương hiệu.

Baifern bị sao nam xô ngã lăn quay ra đất, dàn sao hạng A loạn như "ong vỡ tổ"- Ảnh 5.
Baifern bị sao nam xô ngã lăn quay ra đất, dàn sao hạng A loạn như "ong vỡ tổ"- Ảnh 6.

Lisa trở thành tâm điểm chú ý trong đám cưới Yaya - Nadech mới đây. Ảnh: X

Bên cạnh đó, công chúng cũng dành sự quan tâm cho màn tái ngộ của Baifern - Mario Maurer sau 16 năm kể từ thành công vang dội của A Little Thing Called Love. Đáng chú ý, chính thất Junji Junpitakchai đã chủ động rủ Baifern vào chụp ảnh lưu niệm với Mario. Và đích thân Junji còn cầm máy chụp lại bức hình chung của cặp đôi màn ảnh đình đám 1 thời.

Baifern bị sao nam xô ngã lăn quay ra đất, dàn sao hạng A loạn như "ong vỡ tổ"- Ảnh 7.

Màn hội ngộ của Baifern - Mario Maurer trong hôn lễ Yaya - Nadech cũng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Nguồn: X, Sanook

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