Bài tập 10 phút mỗi ngày giúp hạ huyết áp ngang thuốc, không tốn một đồng

Nghiên cứu cho thấy một phương pháp rèn luyện thân – tâm truyền thống của Trung Quốc có thể giúp hạ huyết áp hiệu quả tương đương đi bộ nhanh thường xuyên, thậm chí đạt kết quả ngang với một số loại thuốc.

Baduanjin (Bát Đoạn Cẩm), thuộc hệ thống khí công, gồm 8 động tác kết hợp chuyển động chậm rãi, có kiểm soát, cùng kỹ thuật thở sâu và tập trung tinh thần.

Bài tập này đã được thực hành hàng trăm năm tại Trung Quốc, mỗi lần tập chỉ mất khoảng 10–15 phút và không cần bất kỳ dụng cụ nào. Nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Jing Li tại Trung tâm Quốc gia về Bệnh Tim mạch tại Bắc Kinh (Trung Quốc) dẫn đầu đã tuyển chọn 216 người trung niên để đánh giá tác động của việc tập luyện thường xuyên.

Trong số này, 108 người tập Bát Đoạn Cẩm, 54 người tự tập thể dục theo cách riêng và 54 người đi bộ nhanh, theo dõi trong một năm.

Công dụng của Bát Đoạn Cẩm với huyết áp

Sau 12 tuần, nhóm tập Bát Đoạn Cẩm ghi nhận mức huyết áp tâm thu trung bình trong 24 giờ giảm đáng kể so với nhóm tự tập. Sau một năm, hiệu quả giữa nhóm Bát Đoạn Cẩm và nhóm đi bộ nhanh gần như tương đương nhau. Các nhà khoa học cho biết mức giảm huyết áp đạt được tương tự hiệu quả của một số thuốc điều trị.

Nghiên cứu cho thấy Bát Đoạn Cẩm có thể giúp hạ huyết áp hiệu quả.

Tiến sĩ Li nhận định rằng nhờ tính đơn giản, an toàn và dễ duy trì lâu dài, Bát Đoạn Cẩm có thể trở thành một biện pháp can thiệp lối sống hiệu quả, dễ tiếp cận và có khả năng nhân rộng cho những người muốn kiểm soát huyết áp.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng cả Bát Đoạn Cẩm và đi bộ nhanh đều không cần thiết bị hỗ trợ; người tập có thể học qua video hướng dẫn. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Tổng biên tập JACC, Harlan Krumholz, cho biết tác dụng của bài tập cổ xưa này “tương đương với những thử nghiệm thuốc mang tính bước ngoặt, nhưng đạt được mà không cần dùng thuốc, không tốn chi phí và không có tác dụng phụ”. Ông nhấn mạnh phương pháp này đặc biệt phù hợp để triển khai rộng rãi trong cộng đồng, kể cả ở những khu vực hạn chế nguồn lực.

Theo website baduanjin.com, Bát Đoạn Cẩm kích thích các kinh mạch bên trong thông qua sự vận động của các bộ phận bên ngoài cơ thể.

Bài gồm tổng cộng 8 động tác. Mỗi động tác mang lại một lợi ích riêng, và khi thực hiện đầy đủ sẽ tác động đến 12 đường kinh mạch trong cơ thể. Các động tác tương đối dễ học, dễ thực hành và hiệu quả có thể cảm nhận trong thời gian ngắn.

Phương pháp khí công này đặc biệt chú trọng vào hơi thở. Nhờ kỹ thuật hít thở sâu và chậm, cơ bắp được thư giãn, tinh thần trở nên tĩnh tại. Não bộ có cơ hội nghỉ ngơi, đồng thời nhiều oxy và dưỡng chất hơn được đưa đến từng tế bào trong cơ thể.

Trong bối cảnh tăng huyết áp ngày càng phổ biến và trẻ hóa, những phương pháp đơn giản, ít tốn kém như Bát Đoạn Cẩm mở ra hướng tiếp cận bền vững cho cộng đồng. Chỉ cần dành 10–15 phút mỗi ngày, duy trì đều đặn và kết hợp lối sống lành mạnh, người tập không chỉ cải thiện huyết áp mà còn nâng cao thể lực, giảm căng thẳng và tăng chất lượng cuộc sống. Quan trọng hơn, đây là giải pháp ai cũng có thể bắt đầu ngay hôm nay.