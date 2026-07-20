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Bài làm đặt câu của học sinh tiểu học vượt mọi trí tưởng tượng: Đọc xong phải gọi bác sĩ gấp vì quá... "kinh dị"

Hiểu Đan
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Chính sự nhầm lẫn giữa nghĩa đen và nghĩa bóng đã tạo nên câu văn vừa ngây ngô vừa hài hước.

Trong những năm đầu tiểu học, giáo viên thường giao cho học sinh bài tập đặt câu với thành ngữ, tục ngữ để các em hiểu ý nghĩa và biết vận dụng vào thực tế. Đây vốn là dạng bài quen thuộc, nhưng cũng là "mảnh đất màu mỡ" cho vô số đáp án khiến người lớn vừa cười vừa... không biết nên khóc hay nên cười.

Mới đây, một bài kiểm tra tiếng Việt của học sinh tiểu học được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Điều khiến cư dân mạng bật cười là phần đặt câu lại "đi vào lòng đất" theo cách không ai ngờ tới.

Sau khi hoàn thành phần điền thành ngữ, cô giáo yêu cầu học sinh: "Đặt câu với một thành ngữ đã hoàn chỉnh". Và cậu học trò đã lựa chọn thành ngữ "ruột để ngoài da" để sáng tạo nên câu văn của mình:

"Một bạn học sinh lớp em để cô giáo nhắc nhở ruột để ngoài... tai".

Đọc đến đây, nhiều người phải... dụi mắt đọc lại lần hai.

Đọc đến đây, nhiều người phải... dụi mắt đọc lại lần hai. Rõ ràng cậu bé đã rất nghiêm túc làm bài. Em nhớ được thành ngữ, đưa đúng vào câu và cố gắng gắn với bối cảnh trong lớp học. Chỉ có điều, vì chưa hiểu ý nghĩa của thành ngữ nên câu văn lại biến thành một "ca cấp cứu" đúng nghĩa.

Nếu hiểu theo đúng câu chữ, hình ảnh một bạn học sinh "để... ruột để ngoài tai" sau khi bị cô giáo nhắc nhở quả thực khiến bất kỳ ai cũng phải... gọi bác sĩ ngay lập tức.

Trong tiếng Việt, "ruột để ngoài da" là thành ngữ dùng để chỉ những người có tính cách bộc trực, nghĩ gì nói nấy, không giấu được cảm xúc hay suy nghĩ trong lòng. Đây hoàn toàn là nghĩa bóng, chứ không phải miêu tả một trạng thái... giải phẫu cơ thể.

Chính sự nhầm lẫn giữa nghĩa đen và nghĩa bóng đã tạo nên câu văn vừa ngây ngô vừa hài hước. Nhiều cư dân mạng sau khi xem bài làm đều để lại bình luận dí dỏm như: "Đọc xong thấy lo cho bạn học sinh hơn là lo điểm số", "Cô giáo chắc cũng không biết sửa từ đâu", hay "Đây không phải lỗi tiếng Việt, đây là lỗi... sinh học."

Điều thú vị là kiểu nhầm lẫn này khá phổ biến ở học sinh nhỏ tuổi. Các em thường tiếp nhận ngôn ngữ theo đúng nghĩa đen, trong khi thành ngữ, tục ngữ lại mang nhiều tầng nghĩa, đòi hỏi vốn sống và khả năng liên tưởng. Vì vậy, những câu trả lời "khó đỡ" như thế này đôi khi lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ của cả cô và trò.

Đằng sau tiếng cười, bài làm cũng cho thấy việc dạy thành ngữ không chỉ dừng ở học thuộc lòng mà cần giúp học sinh hiểu hoàn cảnh sử dụng, ý nghĩa thực tế và cách vận dụng trong giao tiếp hằng ngày.

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