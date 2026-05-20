Bài kiểm tra 30 giây giúp dự đoán tuổi thọ - rất dễ thực hiện

Theo nghiên cứu này, khả năng đứng lên ngồi xuống từ ghế trong 30 giây có thể là chỉ dấu đáng tin cậy về sức khỏe ở tuổi già.

Trong nghiên cứu, điều này được đo bằng số lần một người có thể đứng dậy rồi ngồi xuống ghế trong vòng 30 giây. Những người thực hiện được ít lần hơn có nguy cơ tử vong vì mọi nguyên nhân cao hơn đáng kể so với những người cùng độ tuổi.

Là một phần của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Sport and Health Science, nhóm chuyên gia đã theo dõi 1.876 người trưởng thành từ 65 tuổi trở lên và đánh giá sức mạnh thể chất của họ thông qua bài kiểm tra đứng lên – ngồi xuống trong 30 giây chỉ với một chiếc ghế và đồng hồ bấm giờ.

Người tham gia phải đứng dậy từ tư thế ngồi rồi ngồi xuống lại nhiều lần nhất có thể trong vòng 30 giây.

Sau đó, các nhà nghiên cứu sử dụng số lần thực hiện, chiều cao, cân nặng và chiều cao ghế của từng người để tính toán công suất vận động, được biểu thị bằng watt trên mỗi kilogram trọng lượng cơ thể.

Kết quả cho thấy những người có “sức mạnh đứng lên – ngồi xuống” thấp có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn đáng kể trong thời gian theo dõi so với những người đạt mức bình thường.

Đặc biệt, phụ nữ có điểm số thấp có nguy cơ tử vong cao gấp khoảng hai lần, trong khi nam giới đối mặt với nguy cơ cao hơn khoảng 57%.

Theo Study Finds, các nhà nghiên cứu sử dụng ngưỡng đánh giá đã được thiết lập trước đó để chia người tham gia thành hai nhóm: nhóm có sức mạnh thấp và nhóm bình thường.

Ở nam giới, ngưỡng được đặt ở mức 2,53 watt/kg trọng lượng cơ thể; ở phụ nữ là 2,01 watt/kg. Hơn một nửa số người tham gia nghiên cứu, tương đương khoảng 57%, nằm dưới các ngưỡng này. Điều đó cho thấy đây không phải vấn đề hiếm gặp chỉ ảnh hưởng đến một nhóm nhỏ trong xã hội.

Tình trạng suy giảm sức mạnh cơ bắp ảnh hưởng đến hơn 45% người từ 65 tuổi trở lên, phổ biến hơn nhiều so với mất cơ liên quan đến tuổi tác — tình trạng được ước tính ảnh hưởng khoảng 10–16% người cao tuổi.

Mối liên hệ với sức khỏe xương

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm chuyên gia cũng phát hiện sức mạnh thấp liên quan đến nguy cơ gãy xương khác nhau giữa nam và nữ.

Ở phụ nữ, nguy cơ lớn nhất là gãy xương hông — một trong những chấn thương nghiêm trọng và làm thay đổi cuộc sống nhiều nhất ở người lớn tuổi.

Phụ nữ có sức mạnh đứng lên – ngồi xuống thấp có nguy cơ từng bị gãy xương hông trong năm trước cao gấp 3,25 lần so với phụ nữ có sức mạnh bình thường.

Trong nhóm phụ nữ có sức mạnh thấp, 4,5% từng bị gãy xương hông trong năm trước, trong khi ở nhóm bình thường chỉ là 1%.

Ở nam giới, sức mạnh thấp lại liên quan nhiều hơn đến tiền sử té ngã và các dạng gãy xương trên toàn cơ thể, thay vì chỉ riêng vùng hông.

Ảnh minh họa

Nam giới có sức mạnh thấp có nguy cơ từng bị té ngã trong năm trước cao hơn 73% và nguy cơ từng bị bất kỳ loại gãy xương nào cao hơn 86%.

Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này liên quan đến những thay đổi nội tiết tố sau mãn kinh ở phụ nữ, khiến mật độ xương suy giảm nhanh hơn và vùng hông dễ tổn thương hơn khi té ngã.

Trong khi đó ở nam giới, các chấn thương gãy xương thường phân bố ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể thay vì tập trung tại một khu vực cụ thể.

Trong phần kết luận, các tác giả viết: “Sức mạnh đứng lên – ngồi xuống tương đối thấp có liên quan đến tiền sử gãy xương hông ở phụ nữ, trong khi ở nam giới nó liên quan đến tiền sử té ngã và các loại gãy xương nói chung.”

“Sức mạnh thấp cũng dự báo nguy cơ nhập viện ở phụ nữ nhưng không rõ ràng ở nam giới. Ở cả nam và nữ, sức mạnh đứng lên – ngồi xuống thấp đều liên quan đến thời gian nằm viện dài hơn và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn.”

Những nghiên cứu trước đây

Đây không phải lần đầu tiên khả năng đứng dậy từ tư thế ngồi được xem là dấu hiệu dự đoán quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Một nghiên cứu đăng trên European Journal of Preventive Cardiology năm 2012 từng phát hiện khả năng ngồi xuống và đứng lên từ sàn nhà có thể dự đoán tuổi thọ của một người.

Trong nghiên cứu tại Brazil, 2.002 người trưởng thành từ 51–80 tuổi được theo dõi trung bình trong sáu năm.

Kết quả cho thấy những người phải dùng cả tay và đầu gối để đứng lên hoặc ngồi xuống có nguy cơ tử vong trong vòng sáu năm cao gần gấp 7 lần so với những người có thể thực hiện động tác mà không cần hỗ trợ.

Nguyên nhân được cho là vì thể lực cơ xương của họ — yếu tố được đo thông qua bài kiểm tra — ở mức “kém”.



