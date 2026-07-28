Bác tin “Tina Thảo Thi bị cơ quan chức năng điều tra vụ kim cương”

Sau khi cơ quan chức năng kiểm chứng và thông báo, Tina Thảo Thi cũng đã chia sẻ lại thông tin.

Là một trong những TikToker nổi tiếng với khoảng 5 triệu người theo dõi trên TikTok, Tina Thảo Thi luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen. Tuy nhiên thời gian gần đây, nam TikToker bất ngờ bị gọi tên trong hàng loạt thông tin không tích cực trên MXH. Thậm chí xuất hiện cả những hình ảnh chưa được kiểm chứng kèm nội dung cho rằng Tina đang bị cơ quan chức năng điều tra liên quan đến “vụ diamond" khiến không ít người hoang mang.

Tina Thảo Thi (Ảnh: Viết Thanh)

Tối 27/7, tài khoản Facebook chính thức của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đăng tải bài viết làm rõ sự việc. Ngay từ tiêu đề, cơ quan này khẳng định: "Thông tin TikToker 5 triệu follower bị cơ quan chức năng điều tra là sản phẩm của AI! Lợi dụng KOL câu view bất chấp".

Ở phần bình luận dưới bài đăng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết thêm về sự việc. Cơ quan này một lần nữa nhấn mạnh: “Tính đến thời điểm hiện tại, KHÔNG CÓ bất kỳ thông báo hay thông tin chính thức nào từ cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc TikToker Tina Thảo Thi bị điều tra”.

Bài đăng trên tài khoản Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Ảnh chụp màn hình)

Nguyên văn phần bình luận của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao:

“Mới đây, kênh TikTok *** đã đăng tải một video với tiêu đề hết sức giật gân: ‘Tina Thảo Thi chính thức bị cơ quan chức năng điều tra vụ Diamond xôn xao cõi mạng, nghi đứng sau các cửa hàng lớn…’. Đáng chú ý, để cố tình đánh lừa người xem, chủ kênh đã sử dụng công nghệ AI kết hợp cắt ghép hình ảnh tinh vi, tạo dựng bối cảnh TikToker này đang ngồi làm việc với người mặc trang phục giống lực lượng Công an. Video hoàn toàn không trích dẫn bất kỳ nguồn tin chính thống nào nhưng vẫn thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận, khiến nhiều người hoang mang tưởng đây là sự thật.

Cơ quan chức năng và các đơn vị kiểm chứng khẳng định: Tính đến thời điểm hiện tại, KHÔNG CÓ bất kỳ thông báo hay thông tin chính thức nào từ cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc TikToker Tina Thảo Thi bị điều tra.

Đây hoàn toàn là thủ đoạn câu view, giật tít và phát tán thông tin sai sự thật nhằm thu hút tương tác bất chấp. Việc lợi dụng công nghệ AI để tạo dựng hình ảnh giả mạo không chỉ làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân bị nhắc đến.

Người dùng mạng xã hội cần hết sức nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò tinh vi này, hãy luôn tỉnh táo nhận diện các video có dấu hiệu cắt ghép, giả mạo hình ảnh bằng AI để giật tít, câu view. Kiểm chứng thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và phát ngôn chính thức của cơ quan nhà nước, tuyệt đối không tin vào các kênh trôi nổi nhé bà con!” .

Sau khi thông tin được cơ quan chức năng làm rõ, Tina Thảo Thi cũng đã chia sẻ lại bài đăng trên trang cá nhân. Nam TikToker gửi lời cảm ơn đến những người đã tin tưởng và đồng hành cùng mình: “Em cảm ơn các anh chị, mọi người đã luôn bên cạnh em ạ”.

Về phía tài khoản đăng tin sai sự thật nói trên, hiện tại - tối 27/7 đã không còn tìm thấy trên TikTok.

Tina Thảo Thi có tên thật là Nguyễn Tiến Thịnh (sinh năm 1998) là một TikToker triệu view quen mặt với đông đảo khán giả. Không chỉ nổi tiếng với câu cửa miệng "Peek A Boo" hay những clip “review idol” mà Tina Thảo Thi còn được yêu quý vì lan tỏa năng lượng tích cực, lạc quan trên MXH.

Hành trình giúp đỡ những cụ già bán rong của Tina Thảo Thi nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ người xem. Số đông yêu quý Tina cho biết chàng trai tỏa ra vibe chữa lành, truyền cảm hứng cho mọi người. Bên cạnh đó, cách nói chuyện duyên dáng, lúc nào cũng vui vẻ của Tina Thảo Thi cũng là điểm cộng khiến netizen luôn nhắc đến anh chàng với nhiều năng lượng nhiệt huyết, tích cực.

Hiện tại, Tina Thảo Thi đang sở hữu khoảng 5 triệu người theo dõi trên TikTok và 3,2 triệu follower trên Facebook.