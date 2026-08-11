Bác sĩ tim mạch nói thẳng: Dấu hiệu nguy hiểm nhất của bệnh tim KHÔNG PHẢI tức ngực, mà là 4 thứ khi ngủ

Nhầm tưởng cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh vì không hề đau ngực, một người đàn ông 62 tuổi suýt chết vì suy tim.

Có rất nhiều người thường quan niệm rằng, không thấy đau hay tức ngực nghĩa là tim vẫn bình thường. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng đau ngực chỉ là "báo động đỏ" ở giai đoạn muộn. Ở giai đoạn đầu, tim thường suy yếu một cách âm thầm và phát ra những tín hiệu nguy hiểm nhất vào ban đêm. Bởi đây thời điểm cơ thể nghỉ ngơi nhưng sự biến động huyết áp và nhịp tim lại trở nên nhạy cảm nhất.

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Ông Trương, 62 tuổi, sống tại Thanh Đảo (Sơn Đông, Trung Quốc) vốn duy trì thói quen tập thể dục, mua sắm và chơi cờ vui vẻ mỗi ngày. Thế nhưng dạo gần đây, ông thường xuyên bị gián đoạn giấc ngủ. Giữa đêm, ông đột nhiên tỉnh giấc, tim đập loạn xạ nhưng không đau tức ngực.

Cho rằng người già ngủ không sâu giấc là chuyện thường, ông chủ quan bỏ qua. Cho đến một buổi sáng vừa bước ra khỏi cửa, ông Trương đột ngột choạng vạng, chóng mặt suýt ngã vì kiệt sức.

Đến bệnh viện kiểm tra, Giáo sư Shao Yibin tại Bệnh viện Thành phố Thanh Đảo (Sơn Đông, Trung Quốc) tiến hành đeo thiết bị đo điện tâm đồ Holter 24 giờ cho ông. Kết quả phát hiện tim ông Trương có những cơn loạn nhịp và thiếu máu cơ tim diện rộng vào ban đêm. May mắn đến bệnh viện kịp thời ngay khi cơn suy tim bộc phát, nếu không, có thể ông Trương đã mất mạng.

Đến khi được Giáo sư Shao hỏi han, ông Trương thật thà nói: "Tôi bị hụt hơi, giật mình tỉmh giấc chứ ngực có đau tức gì đâu mà đi khám tim chứ?" . Đáng lo là, có rất nhiều người cũng đang hiểu sai và chủ quan giống như ông Trương. Sau lần "thập tử nhất sinh" này, ông và gia đình rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời nhắc nhở nhau phải khám sức khỏe định kỳ đầy đủ.

4 dấu hiệu về đêm cảnh báo bệnh tim dễ bị bỏ qua

Thông qua câu chuyện của ông Trương, Giáo sư Shao một lần nữa nhấn mạnh, dấu hiệu nguy hiểm nhất của bệnh tim không phải đau tức ngực. Bởi lúc cơn đau tức xảy ra, khả năng rất cao bạn đã bỏ qua cơ hội vàng. Thay vào đó, có những bất thường khi ngủ là lời cầu cứu của tim nhưng lại dễ bị bỏ qua, nhầm lẫn với "bệnh vặt".

Báo cáo từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cũng chỉ ra rằng, hơn 50% bệnh nhân gặp biến cố tim mạch cấp tính từng trải qua các rối loạn giấc ngủ và kiệt sức bất thường vào ban đêm trong nhiều tuần trước đó mà không hề xuất hiện cơn đau ngực rõ rệt.

Vì vậy, có 4 dấu hiệu này vào đêm thì bạn cần đi khám tim càng sớm càng tốt để tự cứu lấy mình:

1. Đột ngột tỉnh giấc giữa đêm với nhịp tim đập nhanh, dồn dập

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Nhiều người lầm tưởng đây chỉ là cảm giác giật mình do giật gân hoặc ác mộng. Tuy nhiên, sự gia tăng đột ngột của nhịp tim vào giữa đêm là phản ứng bù trừ của cơ thể khi lượng máu cung cấp cho cơ tim bị sụt giảm, kích hoạt cảnh báo rối loạn nhịp tim hoặc thiếu máu cơ tim cục bộ.

2. Khó thở khi nằm phẳng, phải kê cao gối hoặc ngồi dậy mới dễ chịu

Khi chức năng co bóp của tim suy giảm, việc nằm thẳng khiến lượng máu dồn về tim tăng lên, làm tăng áp lực trong các xoang mạch máu phổi và gây ứ huyết tại phổi. Việc phải chồng nhiều gối hoặc ngồi dậy mới thở được là dấu hiệu điển hình của tình trạng suy tim sung huyết giai đoạn sớm.

3. Đổ mồ hôi trộm ướt sũng áo dù thời tiết không nóng

Loại mồ hôi này không xuất phát từ nhiệt độ môi trường mà là phản ứng căng thẳng (stress response) của hệ thần kinh thực vật khi tim bị thiếu oxy cấp tính. Việc thức dậy với lưng áo ướt đẫm mà không sốt là lời cảnh báo tim đang gồng mình hoạt động quá tải.

4. Sưng nhẹ, phù nề mắt cá chân hoặc cẳng chân vào ban đêm

Khả năng bơm máu của tim suy yếu khiến tốc độ tuần hoàn máu tĩnh mạch về tim bị chậm lại, dẫn đến tình trạng ứ trệ chất dịch ở các mô xa nhất là chân và mắt cá. Tình trạng này thường nặng hơn về đêm sau một ngày vận động và dịu bớt vào sáng hôm sau.

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Để bảo vệ trái tim khỏe mạnh, nên duy trì thói quen ăn uống nhạt muối, không ăn quá no vào buổi tối, tập thể dục nhẹ nhàng 30 phút mỗi ngày và duy trì tâm lý thoải mái trước khi đi ngủ. Nếu nhận thấy các dấu hiệu bất thường vào ban đêm xuất hiện liên tục, hãy đến cơ sở y tế để thăm khám ngay thay vì chủ quan chịu đựng rồi "hối không kịp".

Nguồn và ảnh: QQ, Family Doctor, Healthline