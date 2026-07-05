Bác sĩ tim mạch: Đây là 5 thực phẩm siêu giàu cholesterol gây tắc nghẽn động mạch, khuyên bạn hạn chế ăn vào mùa hè để tim khoẻ mạnh

Ngoài việc bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, chống viêm vào bữa ăn, việc hạn chế lượng thực phẩm giàu cholesterol gây tắc nghẽn động mạch cũng rất có lợi cho bạn.

Nếu sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của bạn trong mùa hè này, điều quan trọng là phải luôn đặt sức khỏe tim mạch lên hàng đầu. Sức khỏe tim mạch đóng vai trò quan trọng đối với toàn bộ cơ thể; nếu bạn không chăm sóc trái tim mình, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim và các vấn đề nghiêm trọng khác. Đó là lý do tại sao duy trì chế độ ăn uống tốt cho tim mạch lại rất quan trọng. Ngoài việc bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, chống viêm vào bữa ăn, việc hạn chế lượng thực phẩm gây tắc nghẽn động mạch cũng rất có lợi cho bạn.

Để làm rõ một vài lựa chọn tồi tệ nhất, bác sĩ tim mạch Bhaskar Semitha và các chuyên gia dinh dưỡng Mary Sabat, Lisa Andrews và Susan Schachter (làm việc tại Mỹ) sẽ chia sẻ nội dung liên quan, hãy tìm hiểu tất cả các cảnh báo của họ bên dưới.

1. Pizza đông lạnh

Không có gì đáng ngạc nhiên khi biết rằng pizza đông lạnh không phải là thực phẩm lành mạnh nhất. Nhưng bạn có biết chúng có thể gây hại cho tim của bạn như thế nào không? Mặc dù ngon miệng, pizza đông lạnh chứa nhiều thành phần có thể dẫn đến tắc nghẽn động mạch.

"Chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa từ phô mai và các loại topping chế biến sẵn, như xúc xích hoặc lạp xưởng, là nguyên nhân chính gây ra cholesterol LDL (xấu), tích tụ thành mảng bám dọc theo thành động mạch", Tiến sĩ Semitha cảnh báo.

Khi động mạch bị thu hẹp, lưu lượng máu giảm, cuối cùng gây áp lực lên tim. Một lựa chọn lành mạnh hơn là pizza tự làm với đế bánh nguyên cám, phủ rau tươi và rắc nhẹ phô mai ít béo. "Thêm rau lá xanh như rau bina giúp tăng chất xơ và kiểm soát cholesterol, giữ cho động mạch thông thoáng hơn", ông gợi ý.

2. Bánh rán

Ai cũng thích bánh rán nhưng những món ngọt này chỉ nên ăn thỉnh thoảng vì sức khỏe động mạch của bạn. Ăn bánh rán thỉnh thoảng thì không sao, nhưng ăn quá thường xuyên có thể góp phần gây tắc nghẽn động mạch và các vấn đề sức khỏe khác.

"Hầu hết chỉ là bột mì tinh chế, đường và chất béo", Andrews cho biết. "Bột mì tinh chế và chất béo có thể làm tăng lượng đường trong máu và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Bản thân bệnh tiểu đường đã là một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch".

"Nếu bạn nhất định muốn ăn, hãy chỉ ăn một cái và tránh loại bánh ngọt hoặc bánh nhân kem. Những loại này thậm chí còn nhiều chất béo hơn", Andrews cảnh báo.

3. Thịt xông khói

Thật không may, loại thịt chế biến hun khói này lại cực kỳ giàu natri, có thể làm tăng huyết áp, gây thêm áp lực lên hệ tim mạch.

"Chứa nhiều chất béo bão hòa và natri, thịt xông khói bò hoặc thịt xông khói lợn là một trong những thủ phạm tồi tệ nhất gây tắc nghẽn động mạch", Andrews cảnh báo. "Chất béo bão hòa khiến gan sản sinh ra nhiều cholesterol hơn, có thể dẫn đến xơ vữa động mạch (xơ cứng động mạch)".

4. Bánh phồng phô mai

Món ăn vặt được yêu thích này có vẻ vô hại (và ngon miệng khi ăn bên hồ bơi), nhưng chỉ cần nhìn vào thành phần, bạn sẽ thấy những miếng bánh xốp này có hại như thế nào cho động mạch của bạn. Bánh phồng phô mai thường chứa nhiều thành phần không lành mạnh như chất béo chuyển hóa, chất béo bão hòa và natri. Tất cả những chất này kết hợp lại có thể làm tăng cholesterol LDL (xấu) và giảm cholesterol HDL (tốt).

"Bánh phồng phô mai và các loại đồ ăn nhẹ vị phô mai tương tự thường được làm từ dầu hydro hóa một phần, chứa chất béo chuyển hóa", Sabat cảnh báo. "Những chất béo chuyển hóa này làm tăng mức cholesterol xấu (LDL) và giảm cholesterol tốt (HDL), góp phần hình thành mảng bám trong động mạch".

Schachter đồng ý. "Những món ăn nhẹ vị phô mai này không chỉ được chế biến nhiều mà còn chứa hàm lượng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa cao. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể dẫn đến tăng mức cholesterol, viêm động mạch và tích tụ các chất béo trong động mạch", bà nói.

5. Bơ thực vật và dầu thực vật

Bơ thực vật và các loại dầu thực vật khác, đặc biệt là những loại được hydro hóa hoặc hydro hóa một phần, có thể làm tắc nghẽn động mạch của bạn vì chúng chứa chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa không lành mạnh.

"Mặc dù chúng thường được quảng cáo là lựa chọn thay thế lành mạnh hơn cho bơ, nhưng một số loại bơ thực vật và dầu thực vật chứa hàm lượng chất béo chuyển hóa cao", Sabat cảnh báo.

"Chất béo chuyển hóa đặc biệt có hại vì chúng làm tăng mức cholesterol LDL xấu và giảm mức cholesterol HDL tốt, làm tăng nguy cơ hình thành mảng bám trong động mạch". Thật đáng sợ! Tốt hơn hết bạn nên dùng bơ hữu cơ, từ bò ăn cỏ.

(Nguồn: She finds)